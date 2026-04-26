حماس تبارك إجراء الانتخابات البلدية في دير البلح وتدعو لتوسعتها لتشمل عموم غزة

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "إجراء الانتخابات البلدية في دير البلح خطوة إيجابية ومهمة، ونأمل أن تتوسع لتشمل جميع محافظات قطاع غزة".وأضاف قاسم داعيا في الوقت نفسه إلى "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية"، في إشارة إلى استكمال المسار الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية.يُذكر أن الانتخابات البلدية التي أجريت أمس السبت شملت لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين مدينة في قطاع غزة، حيث تم التصويت في دير البلح لاختيار 15 عضوا في المجلس البلدي.وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات محلية في غزة منذ سيطرة "حماس" على القطاع في 2007، حيث جرت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وفازت فيها الحركة بأغلبية المقاعد.وقد أجريت هذه الانتخابات رغم أن القانون الفلسطيني يشترط اعتراف المرشحين بمنظمة التحرير الفلسطينية كـ"ممثل شرعي وحيد" للشعب الفلسطيني، وهو ما رفضته حماس.وتأتي تصريحات قاسم متزامنة مع إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن نجاح الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وجزئيا في غزة "يشكل خطوة أولى ومهمة ضمن مسار وطني أشمل يهدف إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية".يُعتبر موقف "حماس" الداعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمثابة تجديد لدعوات الحركة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007، وإجراء انتخابات شاملة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.كما يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة حربا إسرائيلية مستمرة منذ أكتوبر 2023، حيث تسعى الحركة إلى إظهار استعدادها للمشاركة في العملية السياسية الفلسطينية بعد الحرب.