بطولة ايطاليا:إنتر المتصدر يتعادل 2-2 مع تورينو
أهدر إنتر ميلان المتصدر تقدمه بهدفين ليكتفي بالتعادل 2-2 مع تورينو اليوم الأحد، ليستمر سباق لقب بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم.
ورفع إنتر رصيده إلى 79 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي الذي فاز 4-صفر على كريمونيزي يوم الجمعة.
ويحتل ميلان المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن نابولي، قبل أن يستضيف جوفنتوس صاحب المركز الرابع في وقت لاحق اليوم.
ويحتل تورينو المركز 13 برصيد 41 نقطة.
وبدا إنتر في طريقه لفوز سهل بعد أن سجل ماركوس تورام الهدف الأول في الدقيقة 23، ثم ضاعف يان بيسيك تقدم فريقه بعد 16 دقيقة من بداية الشوط الثاني، لكن تورينو عاد في النتيجة.
وسجل جيوفاني سيميوني لاعب تورينو هدفا قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، ثم أدرك نيكولا فلاسيتش التعادل من ركلة جزاء بعد تسع دقائق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328155