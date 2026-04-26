بطولة ايطاليا:إنتر المتصدر يتعادل 2-2 مع تورينو

أهدر إنتر ميلان ​المتصدر تقدمه بهدفين ‌ليكتفي ‌بالتعادل 2-2 ‌مع تورينو اليوم الأحد، ليستمر سباق لقب بطولة ⁠الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم.ورفع إنتر رصيده إلى ​79 نقطة، بفارق 10 نقاط ⁠عن نابولي الذي فاز 4-صفر على كريمونيزي ⁠يوم الجمعة.ويحتل ميلان المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن نابولي، قبل أن يستضيف جوفنتوس صاحب المركز الرابع في ​وقت لاحق اليوم.ويحتل تورينو المركز 13 برصيد ‌41 نقطة.وبدا إنتر في طريقه لفوز سهل ⁠بعد أن سجل ‌ماركوس تورام الهدف الأول في الدقيقة 23، ثم ضاعف يان بيسيك تقدم فريقه بعد 16 دقيقة من بداية الشوط الثاني، ‌لكن تورينو عاد ⁠في النتيجة.وسجل جيوفاني سيميوني لاعب تورينو هدفا قبل ‌20 دقيقة من نهاية المباراة، ثم أدرك نيكولا فلاسيتش ‌التعادل ⁠من ركلة جزاء بعد تسع دقائق.