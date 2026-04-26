كاس الاتحاد الانقليزي:تشيلسي يتأهل الى النهائي بفوزه 1-صفر على ليدز
تغلب تشيلسي بنتيجة هدف دون رد على ليدز يونايتد في ويمبلي اليوم الأحد ليبلغ نهائي كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم بفضل هدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الشوط الأول ليضرب فريقه موعدا مع مانشستر سيتي في النهائي الشهر المقبل.
وانسل فرنانديز بين المدافعين ليلعب ضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة 23 مستغلا تمريرة عرضية من الجناح البرتغالي بيدرو نيتو.
وهيمن تشيلسي، الفائز باللقب ثماني مرات، والذي أقال مدربه ليام روسنير يوم الأربعاء الماضي بعد خمس هزائم متتالية في البطولة الانقليزية الممتازة، على الشوط الأول لكن حارس مرماه روبرت سانشيز اضطر للتدخل في أكثر من مناسبة لإبعاد ليدز عن مرماه.
وتصدى سانشيز ببراعة لمحاولات من بريندن آرونسون وأنتون شتاخ.
وسيقود كالوم مكفارلين مدرب تشيلسي، الذي تولى مسؤولية مباراة الأحد، الفريق في النهائي المقرر في 16 ماي المقبل.
