كاس الاتحاد الانقليزي:تشيلسي يتأهل الى النهائي بفوزه 1-صفر على ليدز

تغلب ​تشيلسي بنتيجة هدف دون رد ‌على ‌ليدز يونايتد في ويمبلي اليوم الأحد ليبلغ نهائي كأس ⁠الاتحاد الانقليزي لكرة القدم بفضل هدف سجله لاعب ​الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الشوط ⁠الأول ليضرب فريقه موعدا مع مانشستر سيتي ⁠في النهائي الشهر المقبل.وانسل فرنانديز بين المدافعين ليلعب ضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة 23 مستغلا تمريرة عرضية من ​الجناح البرتغالي بيدرو نيتو.وهيمن تشيلسي، الفائز باللقب ثماني ‌مرات، والذي أقال مدربه ليام روسنير يوم الأربعاء الماضي بعد ⁠خمس هزائم ‌متتالية في البطولة الانقليزية الممتازة، على الشوط الأول لكن حارس مرماه روبرت سانشيز اضطر للتدخل في أكثر من مناسبة لإبعاد ليدز عن ‌مرماه.وتصدى سانشيز ⁠ببراعة لمحاولات من بريندن آرونسون وأنتون شتاخ.وسيقود كالوم مكفارلين ‌مدرب تشيلسي، الذي تولى مسؤولية مباراة الأحد، الفريق في النهائي ‌المقرر ⁠في 16 ماي المقبل.