حملة تحسيسية في مستشفى الرابطة حول الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

ينظّم المستشفى الجامعي الرابطة، يوم غد الاثنين، 27 أفريل الجاري، حملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، وذلك في إطار جهود التوعية الصحية والوقاية من الأمراض السرطانية.
 
ووفق بلاغ صادر عن كلية الطب بتونس، ينتظم اليوم التحسيسي من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، بقسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى الرابطة، حيث سيتم تقديم المعلومات الطبية والتعريف بآليات الكشف المبكر وطرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

 
وتهدف هذه الحملة إلى تقريب المعلومة الطبية من المواطنين، وتعزيز الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، بما يساهم في رفع نسب الكشف المبكر وتحسين فرص العلاج والتدخل في الوقت المناسب.
 

وبحسب الاحصاءات الرسمية، يحتل سرطان القولون والمستقيم في المركز الثاني ب2300 إصابة جديدة لدى الرجال و1940 إصابة جديدة لدى النساء.
 
واحتل سرطان الثدي، المرتبة الأولى لدى النساء سنة 2024، بنحو 4400 إصابة، بينما احتل سرطان الرئة المركز الأول بين الرجال بنحو 3 آلاف إصابة.
