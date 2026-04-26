إنجاز نحو 2000 قسطرة قلبية و280 عملية إذابة جلطة بعد سنة من إطلاق وزارة الصحة منصة "نجدة"

كشفت، اليوم الأحد، الإدارة الجهوية للصحة بتونس عن نتائج محيّنة تتعلّق بنشاط منصة "نجدة" بعد نحو سنة من انطلاقها، مشيرة إلى إنجاز نحو 2000 قسطرة قلبية استعجالية و280 عملية إذابة جلطة، مع تسجيل أكثر من 3000 مريض ضمن المنصة.وأفادت، في بلاغ نشرته اليوم الأحد على صفحتها فيس بوك بأن أكثر من 85 بالمائة من المرضى تم التكفّل بهم عبر القسطرة، كاشفة عن أن نسبة التدخل في الحالات القابلة للعلاج بلغت نحو 99 بالمائة، فيما تم تقليص مدة التدخل إلى أقل من 4 ساعات في حوالي 90 بالمائة من الحالات.وتعكس هذه النتائج، وفق الإدارة الجهوية للصحة بتونس، تحسنا في سرعة اتخاذ القرار الطبي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أقسام الاستعجالي ووحدات التدخل الطبي الاستعجالي (SAMU) وأقسام أمراض القلب، فضلا عن تقليص الزمن الفاصل بين التشخيص والتدخل.وكانت وزارة الصحة قد أطلقت، في أوت 2025، خطة لتعميم منصة "نجدة" على كامل تراب الجمهورية، بعد تجربة أولية في عدد من الولايات.وتتيح هذه المنصة الرقمية الكشف المبكر عن الجلطات القلبية، عبر إرسال إشعارات فورية إلى الفرق الطبية المختصة، بما يساهم في تسريع التدخل والحد من المضاعفات.