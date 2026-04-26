نابل: إقبال هام على القافلة الصحية "صحة قلبك بين يديك" بالمستشفى المحلي إبراهيم الغربي بقليبية

انتظمت اليوم الاحد بالمستشفى المحلي إبراهيم الغربي بقليبية، قافلة صحية تحت شعار "صحة قلبك بين يديك"، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بنابل وبالشراكة مع مصحة ومخبر خاص لصناعة الادوية بالجهة.وشهدت هذه القافلة التي شملت اختصاصات متنوعة منها الطب العام وأمراض القلب والشرايين والطب الباطني وأمراض الغدد والسكري والامراض الصدرية، إقبالا هاما من متساكني معتمدية قليبية من مختلف الشرائح العمرية الذين توافدوا بأعداد كبيرة للانتفاع بالخدمات الصحية والفحوصات الطبية المجانية بالإضافة إلى استشارات من قبل أطباء مختصين.وأفاد المدير الجهوي للصحة بنابل، الدكتور سامي بودوارة، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه القافلة التي تنتظم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تندرج ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتقريب خدمات طب الاختصاص من المواطنين بكامل ربوع الوطن، مضيفا أن فريقا طبيا وشبه طبي متكامل يضم 26 طبيبا وأعوان الدائرة الصحية بقليبية، ساهموا في تقديم خدمات صحية متنوعة من خلال عيادات ميدانية.وأضاف أن هذه القافلة التي استهدفت إلى حدود الساعة الواحدة، بعد ظهر اليوم، 420 شخصا شملت فحوصات للكشف المبكر لمرض السكري وضغط الدم وأمراض القلب وقيس التنفس للأمراض الصدرية لاسيما وانه سيتم تأمين المتابعة حسب مواعيد يتم ضبطها للمستفيدين من هذه القافلة.ومن جانبها، أوضحت الدكتورة يسرى بوعشير، أن هذه القافلة التي تضم 15عيادة طبية للتقصي المبكر لمرض السكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والامراض الباطنية بالإضافة إلى نشر ثقافة التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي من خلال تقديم نصائح للوقاية من الأمراض المزمنة والحد من انتشارها.وبينت ممثلة مخبر خاص لصناعة الادوية ريم شامخ، أن أهمية هذه المبادرة، التي تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتمثل في التوعية بضرورة التقصي المبكر للأمراض المزمنة، مضيفة أن هذه القافلة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية ودعم الصحة العامة والوقاية الصحية وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية.