ماراطون لندن:الكيني ساوي يفوز و يصبح أول عداء يقطع السباق في أقل من ساعتين

أصبح الكيني سيباستيان ساوي أول ​رجل يقطع مسافة ماراطون في ‌أقل من ساعتين بعد ‌فوزه بماراطون لندن ‌في بزمن قدره ساعة و59 دقيقة و30 ثانية اليوم الأحد.
وحطم ساوي (31 عاما)، الذي ⁠لم يخسر أي ماراطون شارك فيه، الرقم القياسي العالمي الذي كان يحمله كيلفن كيبتوم ​الذي سجل ساعتين و35 ثانية في ماراطون شيكاغو في أكتوبر 2023.
وظل الإثيوبي يوميف كيجلشا يلاحق ساوي طوال معظم ⁠مسافة السباق البالغة 42.195 كيلومتر قبل أن يتراجع في الأمتار الأخيرة ليحرز المركز الثاني في أول مشاركة له في الماراطون محققا زمنا قدره ساعة و59 دقيقة و41 ثانية، بينما نال الأوغندي جاكوب كيبليمو الميدالية البرونزية في ​ساعتين ودقيقتين و28 ثانية.

وحطمت الإثيوبية تيجست أسيفا رقمها القياسي العالمي الوحيد للسيدات خلال فوزها في ماراطون لندن.
وتقدمت ⁠العداءة الإثيوبية (29 عاما) على الكينيتين هيلين أوبيري ‌وجويسيين جيبكوسجي في المرحلة الأخيرة من السباق لتعبر خط النهاية في ساعتين و15 دقيقة و41 ثانية محطمة الرقم القياسي البالغ ساعتين و15 دقيقة و50 ثانية الذي سجلته العام الماضي في لندن.
واحتلت أوبيري المركز الثاني ‌في ساعتين و15 دقيقة و53 ⁠ثانية بينما حصلت جيبكوسجي على الميدالية البرونزية بزمن ساعتين و15 دقيقة و55 ثانية.
