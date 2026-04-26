هيئة الانتخابات تُشارك بجناح خاص في معرض تونس الدولي للكتاب

تشارك الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات، للمرة الأولى في تاريخها، في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين (من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026) بجناح خاص.ويهدف هذا الحضور في معرض الكتاب إلى تعزيز الثقافة الانتخابية لدى المواطنين التونسيين وتكريس روح المواطنة والتوعية بأهمية المُشاركة الفاعلة في الانتخابات، وذلك وفقا لما صرح به المدير المركزي للاتصال بالهيئة، جمال الجربوعي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وتقدم الهيئة في جناحها عدد 1405، المتمركز بالقاعة عدد 1، لزوار المعرض إمكانية خوض غمار تجارب رقمية فريدة، إذ تضع على ذمة الأطفال والناشئة ركنا خاصا يحتوي على شاشة تفاعلية يقوم من خلالها التلميذ بالإجابة على عدد من الأسئلة التثقيفية المتعلقة بالعملية الانتخابية، ليُسلم القائمون على جناح الهيئة للأطفال المُشاركين، بعد ذلك، شهادات تشجيعية لحثهم على مزيد الاهتمام بالمعلومات المتعلقة بالانتخابات إلى أن يبلغوا سن المُشاركة فيها.وفضلا عن هذه العملية التفاعلية، تضع الهيئة على ذمة الزوار عددا من المحامل الاتصالية التي توفر لهم كل المعلومات المتعلقة بالمسار الانتخابي، بالإضافة إلى تقارير ووثائق حول العمليات الانتخابية السابقة.وتتيح الهيئة لزوار الجناح إمكانية خوض غمار تجربة تفاعلية من خلال تقنيات الواقع المعزز، وتتمثل في محاكاة أربعة سيناريوهات مختلفة مرتبطة بالعملية الانتخابية، الأول يُحاكي عملية الاقتراع، والثاني يقوم على تثمين دور النساء التونسيات وريادتهن في المشاركة في الانتخابات عبر التاريخ، من خلال عرض عمليات انتخابية شاركت فيها النساء التونسيات، بدءا بأول انتخابات في تاريخ البلاد بعد الاستقلال وتحديدا سنة 1957 ووصولا إلى أخر المحطات الانتخابية.أما السيناريو الثالث ضمن عملية المحاكاة بالواقع المعزز، فتطرح مقارنة بين تجارب انتخابية، من تونس وبلدان أُخرى، والسيناريو الرابع يمثل عملية محاكاة لكواليس التحضير للانتخابات والمسار الانتخابي عموما، وذلك بالنظر إلى عدم إطلاع المواطن على التفاصيل المرتبطة بالانتخابات بما في ذلك الاستعدادات القبلية لهذه العملية.هذه المُشاركة الأولى للهيئة العليا المُستقلة للانتخابات بجناح في معرض تونس الدولي للكتاب، تُراوح بين التوثيق الكلاسيكي لعمل الهيئة من خلال عرض التقارير والوثائق التي تنتجها، وبين التوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات وتبسيط الاجراءات في ذهن الزوار، وذلك باستخدام وسائل متعددة من بينها التطورات التكنولوجية والرقمية، وأيضا الفن الرابع، إذ تعرض الهيئة على الجمهور عملا مسرحيا تثقيفيا.ويحمل هذا العمل المسرحي عنوان "تعطيني ورقة"، وهو من سيناريو وإخراج أعضاء الهيئة، وأُنجز بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ودار الثقافة بالجديدة، يتواصل على مدى حوالي 25 دقيقة، ويشارك فيه 20 شخصا، ويطرح مشاركة شرائح مختلفة من المجتمع في الانتخابات.وتم عرض هذا العمل المسرحي للمرة الأولى في المعرض يوم أمس السبت، وسيُعرض للمرة الثانية خلال السبت المُقبل، الموافق ل 2 ماي 2026، على الساعة الواحدة ظهرا.وتولي الهيئة خلال مشاركتها في معرض تونس الدولي للكتاب اهتماما خاصا بفئة التلاميذ، إذ تضع على ذمتهم أيضا "حقيبة اليقظة الديمقراطية" وهي عبارة عن حقيبة بيداغوجية موجهة للأطفال واليافعين في مراحل عمرية مختلفة يستخدمها الإطار التربوي كأداة تعليمية موجهة للتلاميذ كما تستخدم في الأنشطة التوعوية التي تنظمها الهيئة، وتم إنتاجها أيضا في نسخة تعتمد الكتابة بحروف "براي"، بالإضافة إلى نسخة موجهة للنوادي في المدارس.ومثلت المُشاركة في المعرض فرصة للإعلان عن تأسيس مركز التوثيق والدراسات الانتخابية، فقد أشار جمال الجربوعي، إلى أن هذا المركز سيفتح أبوابه قريبا للباحثين والمهتمين بالشؤون الانتخابية، وسيكون مقره بالإدارة الفرعية للهيئة بتونس، تحديدا القصبة.