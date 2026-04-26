مجلس وزاري يقر جملة من الاجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن

أقرّ مجلس وزاري مضيّق أشرفت عليه سارة الزعفراني الزنزري، جملة من الإجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة 2026، في إطار دعم الدولة للعائلات محدودة الدخل وتحسين ظروف العودة.دعت رئاسة الحكومة شركة الخطوط التونسية إلى:* تخصيص عدد هام من المقاعد بتعريفات تفاضلية* تقديم امتيازات في الأمتعة* الإعفاء من رسوم تغيير أو إلغاء الحجز* التخفيض في معاليم الخدمات* التمديد في فترة السفر إلى غاية سبتمبر 2026كما تم توجيه دعوة إلى الشركة التونسية للملاحة لاعتماد:* تخفيضات هامة على التذاكر للأفراد والسيارات* تعريفات منخفضة خاصة على خطي مرسيليا وجنوة* عروض موجهة للعائلات (4 أفراد مع سيارة)* إمكانية الدفع بالتقسيطتم التأكيد على:* الترويج للعروض بصيغة الحجز المبكر* توفير أسعار تفاضلية للطلبة على مدار السنة* اعتماد تعريفات خاصة بالجالية مثل “Famille” و“Amitié”شملت الإجراءات:* رقمنة الخدمات القنصلية (استخراج الوثائق عن بعد)* تعميم خدمة حجز المواعيد الإلكترونية (e-RDV)* إطلاق بوابة القنصلية الرقمية* إمكانية خلاص المعاليم القنصلية عن بعدكما تم إقرار حصص عمل قنصلية أيام السبت والأحد لفائدة الجالية.تم تكليف الديوان الوطني للبريد بـ:* الترويج للحسابات بالعملة الأجنبية* تقديم خدمات صرف بأسعار تفاضلية* توفير بطاقات دولية للسحب والخلاصأقر المجلس جملة من الحلول الرقمية، منها:* استخراج وتجديد رخص الجولان إلكترونيًا* تقديم طلبات التراخيص عن بعد* التصريح بتاريخ العودة النهائية* تمكين التأمين والدفع الإلكترونيكما تم إحداث منصة رقمية خاصة بالباخرتين “قرطاج” و“تانيت” لتسهيل الإجراءات قبل السفر.وفي ختام الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على:* ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل* تحسين جودة خدمات النقل* تسريع مشاريع الرقمنة* تطوير أدوات الادخار لفائدة الجاليةوذلك بهدف توفير أفضل الظروف لعودة التونسيين بالخارج وتبسيط مختلف الإجراءات الإدارية والمالية.