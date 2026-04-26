مجلس وزاري يقر جملة من الاجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن

أقرّ مجلس وزاري مضيّق أشرفت عليه سارة الزعفراني الزنزري، جملة من الإجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة 2026، في إطار دعم الدولة للعائلات محدودة الدخل وتحسين ظروف العودة.

تسهيلات في النقل الجوي والبحري

دعت رئاسة الحكومة شركة الخطوط التونسية إلى:

* تخصيص عدد هام من المقاعد بتعريفات تفاضلية

* تقديم امتيازات في الأمتعة
* الإعفاء من رسوم تغيير أو إلغاء الحجز
* التخفيض في معاليم الخدمات
* التمديد في فترة السفر إلى غاية سبتمبر 2026

كما تم توجيه دعوة إلى الشركة التونسية للملاحة لاعتماد:

* تخفيضات هامة على التذاكر للأفراد والسيارات
* تعريفات منخفضة خاصة على خطي مرسيليا وجنوة
* عروض موجهة للعائلات (4 أفراد مع سيارة)
* إمكانية الدفع بالتقسيط

عروض خاصة للطلبة والجالية

تم التأكيد على:

* الترويج للعروض بصيغة الحجز المبكر
* توفير أسعار تفاضلية للطلبة على مدار السنة
* اعتماد تعريفات خاصة بالجالية مثل “Famille” و“Amitié”

تطوير الخدمات القنصلية والرقمية

شملت الإجراءات:

* رقمنة الخدمات القنصلية (استخراج الوثائق عن بعد)
* تعميم خدمة حجز المواعيد الإلكترونية (e-RDV)
* إطلاق بوابة القنصلية الرقمية
* إمكانية خلاص المعاليم القنصلية عن بعد

كما تم إقرار حصص عمل قنصلية أيام السبت والأحد لفائدة الجالية.

خدمات مالية وبريدية ميسّرة

تم تكليف الديوان الوطني للبريد بـ:

* الترويج للحسابات بالعملة الأجنبية
* تقديم خدمات صرف بأسعار تفاضلية
* توفير بطاقات دولية للسحب والخلاص

تبسيط إجراءات السيارات والسفر

أقر المجلس جملة من الحلول الرقمية، منها:

* استخراج وتجديد رخص الجولان إلكترونيًا
* تقديم طلبات التراخيص عن بعد
* التصريح بتاريخ العودة النهائية
* تمكين التأمين والدفع الإلكتروني

كما تم إحداث منصة رقمية خاصة بالباخرتين “قرطاج” و“تانيت” لتسهيل الإجراءات قبل السفر.

تأكيد على تحسين جودة الخدمات

وفي ختام الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على:

* ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل
* تحسين جودة خدمات النقل
* تسريع مشاريع الرقمنة
* تطوير أدوات الادخار لفائدة الجالية

وذلك بهدف توفير أفضل الظروف لعودة التونسيين بالخارج وتبسيط مختلف الإجراءات الإدارية والمالية.
