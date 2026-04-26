مدينة قليبية تحتضن سباق " وان ان " الدولي للجري ...أكبر سباق نصف ماراثون في العالم يوم 23 ماي 2026

تحتضن مدينة قليبية من ولاية نابل، حدثا رياضيا دوليا سباق " وان ران" الدولي للجري، الذي تنظمه الجامعة التونسية لالعاب القوى وشركة "سبورسان" (SportSens)، يوم السبت 23 ماي المقبلويتوقع، أن تشهد هذه التظاهرة الرياضية الضخمة مشاركة أكثر من 36 دولة من مختلف قارات العالم على غرار تونس والسعودية وقطر والمغرب ومصر والبحرين وسوريا وروسيا والصين والبرازيل وجنوب افريقيا والهند وفنزويلا واذربيجان واليونان وماليزيا وتشيلي الارجنتين وعددا من الدول الاوروبية والآسياويةويشارك في هذا الحدث الرياصي ثلة من العدائيين من مختلف الاعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث يتضمن البرنامج أربع فئات من السباق وهي نصف ماراثون للمحترفين وعشاق التحدي وسباق10 كيلومترات وسباق 5 كيلومترات وسباق كيلومتر واحد للاطفالويعد هذا الحدث الذي يعكس روح التحدي والتلاقي بين الشعوب فرصة هامة لمدينة قليبية لتسويق صورتها كوجهة سياحية ورياضية عالميةيذكر، أن سلسلة سباقات "وان ران" الدولية ( One Run International) هي تظاهرة رياضية عالمية سنوية للجري، قد حققت نجاحا استثنائيا منذ انطلاقتها الاولى سنة 2017، حيث تمكنت من استقطاب آلاف المشاركين من مختلف دول العالم، مما أهلها لدخول موسوعة غينيس للارقام القياسية مرتين( 2020 2021 ) ، تصنف كواحدة من اكبر سباقات نصف الماراثون في العالم التي تنتظم بالتزامن في نفس اليوم