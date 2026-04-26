المنستير:الدورة الأولى للملتقى الجهوي للفنون الركحية بالوسط المدرسي بالمسرح البلدي بقصر هلال

Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 14:34
      
احتضن فضاء المسرح البلدي بقصر هلال أمس السبت فعاليات الدورة الأولى لـ "الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية الذي تنظمه المندوبية الجهوي للتربية بالمنستير.
 ويندرج الملتقى، وفق ما قاله المندوب الجهوي للتربية فتحي الدريدي في افتتاح التظاهرة، ضمن استراتيجية وزارة التربية الرامية إلى تكريس ثقافة الفنون داخل المؤسسة التربوية، مبرزاً أهمية المسرح المدرسي في صقل شخصية الناشئة وتنمية مهاراتهم التعبيرية والإبداعية.
وتضمن برنامج هذا اليوم سلسلة من العروض المسرحية والركحية  قدمتها نوادي المسرح بالمدارس الابتدائية المشاركة بحضورعدد هام من أبناء الأسرة التربوية والأولياء.

 وتميزت الفترة المسائية خاصة بتنوع الأنماط التعبيرية التي شملت عروضاً في فنّي الكورال والرقص أبدعت من خلالها المجموعات الصوتية للمدارس المشاركة في تقديم وصلات غنائية .
كما شهد الركح عروضاً مشوقة في فن القص، أبرز فيها التلاميذ مهاراتهم في الحكي والإلقاء، وقدرتهم المتميزة على التعبير باللغة العربية الفصحى وتجسيد الشخصيات بأسلوب درامي مبهر.
وقد توجت هذه الدورة بتوزيع الجوائز على المتفوقين في مجالات مجال المسرح من خلال تكريم أفضل العروض التي جسدت تمكناً من أدوات العمل الركحي والأداء الدرامي، ومجال الكورال من خلال تتويج المجموعات الصوتية التي تميزت بجودة الأداء والتناغم الموسيقي، إضافة إلى مجال فن القص عبر منح جوائز لأفضل النصوص والسرديات التي عكست خيالاً خصباً وقدرة تعبيرية متميزة لدى الناشئة.

كما تم بالمناسبة توزيع الجوائز الشهادات التقديرية على المشاركين وأعضاء لجنة التحكيم.


