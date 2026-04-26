ميناء جرجيس ينطلق في تأمين أول خط دولي منتظم لنقل البضائع

Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 09:51
      
افادت وزارة النقل ، ان ميناء جرجيس شهد صباح اليوم الأحد 26 أفريل 2026 رسو أول سفينة حاويات، منطلقا بذلك في تأمين أوّل خطّ بحري دولي منتظم له لنقل البضائع يربط بين ميناءي جرجيس ورادس التجاريين وميناءي " Gioia Tauro " (ايطاليا) وطرابلس (ليبيا) .

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الاحد، ان الميناء استقبل حوالي 407 حاويات فارغة سيتم تسليمها للحرفاء والعمل على إعادة شحنها عبر هذا الميناء قبل منتصف شهر ماي 2026 .


ويأتي إقرار هذا النشاط التجاري لميناء جرجيس وفق ذات المصدر، في إطار الاسهام في تطوير النشاط الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية بجهة الجنوب الشرقي للبلاد التونسية، واستجابة لطلبات العديد من الشركات المنتصبة بالجهة والمعنية بنشاط التصدير عبر الميناء التجاري بجرجيس .


كما يندرج هذا القرار تحفيزا للاستثمار بالجهة من خلال التقليص في كلفة النقل وآجال عبور البضائع بصفة عامة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بهذا الميناء.

واشارت وزارة النقل وفق ذات البلاغ ، انه قد تم توفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الضرورية لتأمين عمليات الشحن والتفريغ ومناولة حركة الحاويات من قبل مختلف السلط والهياكل والشركات المتدخلة بالميناء.

من جانب آخر ، يستعد الميناء التجاري بجرجيس في الوقت الحالي للانطلاق في انجاز مشروع أشغال الجهر مع حلول نهاية السنة الجارية، بهدف تمكينه من استقطاب سفن أكبر من حيث الحجم وذات غاطس مائي يصل الى 11 متر سواء ضمن النشاط التجاري أو نشاط الرحلات السياحية والمسافرين الى جانب ضمان سلامة الملاحة البحرية به بحسب ذات المصدر .
الأحد 26 أفريل 2026 | 9 ذو القعدة 1447
