بنزرت: جلسة تنظيمية بمناسبة مباراة النادي البنزرتي و الترجي الرياضي و طرح 6027 تذكرة للبيع

Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 18:28
      
اقرت اللجنة الجهوية المكلفة بتنظيم اللقاءات الرياضية في إجتماعها المنعقد اليوم الاربعاء بمقر ولاية بنزرت تخصيص 6027 تذكرة لفائدة الجماهير المحلية في مباراة الاحد المقبل التي ستجمع النادي الرياضي البنزرتي وضيفه الترجي الرياضي بملعب 15اكتوبر .
وشدد والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى إشرافه على اشغال الاجتماع ،على دور كل المكونات الرسمية والمجتمعية والاعلامية وبالاخص الهيئة التسييرية للنادي ،في حسن تنظيم المباراة على مستوى الروح الرياضية العالية ومزيد تمتين اواصر الاحترام والتقدير بين الناديين العريقين ،و تقديم الصورة المثلى على العلاقات الودية التي تجمع الاندية التونسية، ولاسيما حسن تاطير الجماهير داخل و خارج الميدان ، علاوة على تقدير ورعاية بقية اطراف اللعبة .
يشار ان الجلسة الترتيبية تم فيها ضبط كافة الاستعدادات الواجبة والمسؤولة من قبل كل طرف، مع التشديد على اهمية التاطير الجماهيري قبل المباراة وما بعدها داخل وخارج الميدان الى جانب بقية التحضيرات اللوجستية.
