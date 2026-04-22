سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي الجامعي للمونودراما

Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 19:27
      
انطلقت، اليوم الاربعاء، بالمركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي الجامعي للمونودراما بمشاركة تونسية وعربية تتواصل إلى يوم 27 أفريل الجاري بمجموعة من عروض المونودراما الطلابية والندوات العلمية والورشات التكوينية.
وفي هذا السياق، بينت مديرة المهرجان صليحة جلالي في تصريح لـ"وات"، أن هذه الدورة تنتظم تحت شعار "عقد المونودراما" بمشاركة وفود من العراق ومن فلسطين والاردن ومصر وليبيا والجزائر والمملكة العربية السعودية والمغرب وجمهورية السودان بهدف مزيد تبادل التجارب والخبرات في المسرح والثقافة والفن بين المواهب الطلابية من مختلف الدول المشاركة.
وأكدت أن المشاركة التونسية تتضمن عدة ولايات وهي الكاف وتونس وسوسة والمنستير والقصرين والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد.

ويتواصل المهرجان إلى يوم 27 أفريل الجاري بمجموعة متنوعة من العروض والورشات التكوينية والندوات العلمية.
وأفاد ممثل مركز "يافا" الثقافي من فلسطين رائد الخطيب في تصريح لـ"وات"، أن الوفد يشارك باعمال طلابية تطرح القضية الفلسطينية وهي فرصة لمزيد نشر معاناة الشعب الفلسطيني وتبادل الخبرات وصقل المواهب الطلابية.
وذكرت ممثلة جامعة السلطان مولاي سليمان من المغرب مريم اكواريا في تصريح لـ"وات"، أنها فرصة للتعارف بين الطلبة من مختلف الجامعات العربية المشاركة ولتقديم العروض ومزيد الاستفادة من تجارب كل الفرق ومن الدورات التكوينية المتاحة خلال المهرجان.
