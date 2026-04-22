مدنين: اقرار جملة من التوصيات لحماية الثروات الفلاحية والتوقي من الحرائق في صائفة 2026

Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 21:10
      
اقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة اليوم الاربعاء، باشراف والي مدنين وليد الطبوبي، عدة توصيات من اجل حماية الثروات الفلاحية والغابية والواحية والتوقي من الحوادث في صائفة 2026، وذلك في اطار الاعداد الامثل لتنفيذ توصيات مركزية في الغرض.
وتضمنت هذه التوصيات متابعة الجاهزية اللوجستية والبشرية ونقاط التزود بالمياه بصفة دورية وعقد جلسات اللجان المحلية لمزيد التدقيق في تنفيذ عناصر الخطة واتخاذ اقصى درجات الاستعداد للتدخل عند الاقتضاء ودعم التدخلات في مجال النظافة وازالة المصبات العشوائية والاعشاب الطفيلية بحواشي الطرقات والمسالك واتخاذ التدابير القانونية تجاه المخالفين.
كما اوصت اللجنة بتكثيف عمليات المراقبة من قبل كافة المتدخلين وتشريك المجتمع المدني لتحديد اية مخاطرة محتملة واعداد برامج تحسيسية سواء من المنظمات المعنية لفائدة منظوريها او من وسائل الاعلام حول مخاطر الحرائق وطرق التوقي والمجابهة الى جانب مراقبة مدى توفر عناصر السلامة ووسائل الاطفاء بالمؤسسات والمحلات والاسواق واعداد تقارير حول الاخلالات والتدخلات المستوجبة وتنفيذها بالتنسيق بين السلط المحلية والبلديات مع الحرص على صيانة الشبكات الكهربائية والاسراع في انجاز التدخلات اللازمة.

ومثلت هذه الجلسة مناسبة لعرض وتحيين المخطط الجهوي الاخضر للتوقي من الحرائق ومتابعة مستوى الجاهزية على الصعيدين اللوجستي والبشري وبرامج التنسيق الاستباقي والتوعوي والعمل الميداني.
