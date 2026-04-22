فيلم تونسي قصير لطالب من المعهد العالي لفنون الملتيميديا ضمن مسابقة "سيني فونداسيون" في مهرجان كان 2026

Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 22:37
      
تم اختيار الفيلم التونسي القصير "Somewhere I Belong"، من كتابة وإخراج يوسف حندوس، ضمن مسابقة "سيني فونداسيون" في إطار الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي، التي ستقام من 12 إلى 23 ماي 2026.

ويمثل هذا التتويج أول مشاركة للمعهد العالي لفنون الملتيمديا بمنوبة في هذه المسابقة المخصصة لأفلام مدارس السينما، في سابقة تعد إنجازا للمؤسسة وللسينما التونسية عموما.


ووفق بلاغ رسمي صادر عن إدارة المهرجان، فقد تم اختيار 19 فيلما (14 روائيا و5 أعمال تحريك) من بين 2750 فيلما مترشحا من مؤسسات سينمائية من مختلف أنحاء العالم، تمثل 15 دولة وأربع قارات. ويذكر أن المعهد العالي للفنون المتعددة الوسائط بمنوبة يعدّ من بين مؤسستين فقط تشاركان لأول مرة في هذه المسابقة، إلى جانب جامعة "Hongik" الكورية الجنوبية.


وتهدف مسابقة "سيني فونداسيون" وهي إحدى المسابقات الرسمية لمهرجان كان، إلى التعريف بالأعمال الطلابية المتميزة في مجالي الروائي والتحريك، وإبراز مواهب سينمائية واعدة على الصعيد الدولي.

وكان الفيلم قد شارك سنة 2025 في المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية ضمن المسابقة الدولية، قبل أن يواصل حضوره في التظاهرات السينمائية الإقليمية، حيث شارك في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وتُوّج بجائزة أفضل مساهمة فنية.

ويذكر أن فيلم "Somewhere I Belong"، ومدته 21 دقيقة، هو من إنتاج المعهد العالي لفنون الملتيمديا بمنوبة، بدعم من المركز الوطني للسينما والصورة. ويتناول العمل قضايا الهوية والانتماء من خلال قصة رجل يواجه فقدان مسكنه ومرجعياته، ليجد نفسه أمام خيار بين استعادة ماض أو التسليم بخسارته.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من نزار بن بلقاسم وإلياس الغزاوي ومنير مبروك.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة تحكيم مسابقة "سيني فونداسيون"، المتكونة من شخصيات سينمائية دولية، عن الأعمال المتوجة يوم 21 ماي 2026، خلال حفل يقام بقصر المهرجانات بمدينة كان.

