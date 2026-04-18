كاس تونس لكرة السلة: الاتحاد المنستيري يفوز على شبيبة القيروان 75-50 ويلتحق بالنادي الافريقي في النهائي
التحق الاتحاد المنستيري بالنادي الافريقي في مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة موسم 2025-2026 اثر فوزه مساء اليوم السبت على شبيبة القيروان بنتيجة 75-50 في مباراة الدور نصف النهائي للكاس التي احتضنتها قاعة محمد المزالي بالمنستير.
وكان النادي الافريقي قد ضمن تاهله الى مباراة الدور النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة السلة موسم 2025-2026 و ذلك عقب فوزه مساء السبت الماضي على اتحاد الانصار بنتيجة 99-65 في لقاء دور نصف النهائي الذي احتضنته قاعة دار شعبان الفهري.
يذكر ان الاتحاد المنستيري كان قد توج في وقت لاحق بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة.
السبت 18 افريل 2026
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-شبيبة القيروان 75-50
السبت 11 افريل 2026
قاعة دار شهبان الفهري
اتحاد الانصار-النادي الافريقي 65-99
