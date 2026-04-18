كاس تونس لكرة السلة: الاتحاد المنستيري يفوز على شبيبة القيروان 75-50 ويلتحق بالنادي الافريقي في النهائي

التحق الاتحاد المنستيري بالنادي الافريقي في مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة موسم 2025-2026 اثر فوزه مساء اليوم السبت على شبيبة القيروان بنتيجة 75-50 في مباراة الدور نصف النهائي للكاس التي احتضنتها قاعة محمد المزالي بالمنستير.وكان النادي الافريقي قد ضمن تاهله الى مباراة الدور النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة السلة موسم 2025-2026 و ذلك عقب فوزه مساء السبت الماضي على اتحاد الانصار بنتيجة 99-65 في لقاء دور نصف النهائي الذي احتضنته قاعة دار شعبان الفهري.يذكر ان الاتحاد المنستيري كان قد توج في وقت لاحق بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة.قاعة محمد المزالي بالمنستيرالاتحاد المنستيري-شبيبة القيروان 75-50قاعة دار شهبان الفهرياتحاد الانصار-النادي الافريقي 65-99