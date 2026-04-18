سليانة: حملة نظافة مشتركة بجبل الملاحة بالكريب في إطار حملة "خليها تعيش" لحماية الثروة الحيوانية والغابية

Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 21:12
      
نظّمت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة، اليوم السبت، بالشراكة مع الإدارة الجهوية للغابات بسليانة وعدد من أعضاء المجمع الفلاحي"الانطلاقة " ببرج المسعويدي، ومن مكونات المجتمع المدني، حملة نظافة بجبل الملاحة من معتمدية الكريب، وذلك في إطار حملة "خليها تعيش" لحماية الثروة الحيوانية والغابية، وفق الناطق الرسمي باسم الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة رضا البوبكري.
وبيّن البوبكري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة، التي أشرف عليها معتمد الكريب وحضرها عدد من أعضاء المجالس المحلية والعمد، تهدف بالخصوص إلى المحافظة على الثروة النباتية من خلال جمع النفايات وبقايا البلاستيك وخاصة البلور المتسبب الرئيسي في الحرائق
ولفت إلى أن حملات مماثلة ستنتظم قريبا بعدد من جبال المعتمديات المجاورة بتضافر جهود جميع الهياكل و الأطراف ذات العلاقة، داعيا  بالمناسبة كافة المتساكنين ومكوّنات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الحملات التطوّعية لحماية النسيج الغابي ومجابهة التغيرات المناخية.

يشار إلى  أن جبل الملاحة بالكريب يمسح 300 هكتار من الأشجار الغابية المختلفة، وتسعى المصالح المعنية الى تحويله إلى محمية لأهمية خصائصه الطبيعية المختلفة، وفق نفس المصدر.
يذكر أن الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة أطلقت مؤخرا حملة تحسيسية على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بعنوان "خليها تعيش" لحماية الثروة الحيوانية والنباتية، تزامنا مع حلول فصل الربيع الذي يعتبر موسم تكاثر عدد من الحيوانات البرية
