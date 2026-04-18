البطولة المتوسطية للأصاغر لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على مونتينيغرو 21-19 و ينهي المسابقة في المركز التاسع

انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للاصاغر (اقل من 17 سنة) مشاركته في منافسات البطولة المتوسطية المقامة بمدينة سامورين بسلوفاكيا في المركز التاسع اثر فوزه اليوم السبت على منتخب مونتينيغرو بنتيجة 21-19 في المباراة الترتيبية من اجل المركز التاسع و العاشر.
وتمثل هذه البطولة فرصة هامة لأبناء الناخب الوطني رياض البدوي لمزيد الاحتكاك بمنتخبات أوروبية بعد المشاركة في شهر أكتوبر الفارط في النسخة الأولى لبطولة العالم لأقل من 17 سنة بالمغرب.
وسيشارك هذا الجيل خلال شهر سبتمبر القادم في منافسات بطولة إفريقيا للأمم بكوت ديفوار المؤهلة الى بطولة العالم 2027.
