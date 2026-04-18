وزارة التربية تضع رزنامة متكاملة لحصص الدعم والمرافقة عبر منصة "جسور" لفائدة تلاميذ السنوات الإشهادية

تواصل وزارة التربية نشر حصص الدعم والمرافقة ضمن منصة "جسور" لفائدة تلاميذ السنوات الإشهادية: السادسة ابتدائي، والتاسعة أساسي، والبكالوريا.وأعلنت الوزارة، اليوم السبت، أنها تضع على ذمة هؤلاء التلاميذ رزنامة متكاملة لحصص الدعم والمرافقة عبر المنصة تمتد من 20 إلى 26 أفريل 2026، حيث تغطي هذه الدروس جملة من المواد الأساسية، وفق برمجة مدروسة تجمع بين الحصص المباشرة والمسجلة، بما يتيح مرونة في المتابعة ويضمن استمرارية التعلم وفق نسق فردي يتلاءم مع خصوصية كل تلميذ.ودعت الوزارة في بلاغ لها كافة التلاميذ إلى الاستفادة من هذه الخدمة التربوية عبر المنصة الرقمية: edusoutien.education.tn باعتبارها فضاءً داعمًا يعزّز جودة التعلمات ويرسّخ الثقة في المدرسة العمومية.وأوضحت أن هذه الحصص لا تندرج في اطار التدارك الظرفي فحسب، بل تعكس توجّهًا تربويًا يقوم على مرافقة التلميذ في بناء طريقته الخاصة في المراجعة، من خلال تنظيم الزمن الدراسي، وتبسيط المضامين، وتعزيز القدرة على الفهم والاستيعاب بدل الاكتفاء بالحفظ.ولفتت الى أن هذه المبادرة تتميز بتقريب المدرسة من المتعلم داخل فضائه اليومي، اذ تتحول الحصة الرقمية إلى امتداد طبيعي للقسم، يلتقي فيها التلميذ بالأستاذ في سياق تفاعلي يراعي نسق تعلمه ويستجيب لانتظاراته الفعلية، بما يعزّز ثقته في قدراته ويخفف من رهبة الامتحانات.كما تكرّس هذه الحصص دور الإطار التربوي ليس فقط كناقل للمعرفة، بل كمرافق موجّه يساعد التلميذ على تجاوز الصعوبات، وبناء منهجية عمل واضحة، والاستعداد الذهني والنفسي المتوازن لخوض الامتحانات الوطنية، وفق ذات البلاغ.