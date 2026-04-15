تدعيم المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت بتجهيزات طبية حديثة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، أنه تم تدعيم المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت بتجهيزاته طبية حديثة في الجراحة والسلامة والتشخيص.وستمكّن هذه التجهيزات الطبيّة، وفق بلاغ للوزارة، من القيام بجراحة أدق عبر جهاز المنظار مع معدات متطوّرة، وتعزيز سلامة المرضى بمعدات تعقيم ذات جودة عالية، وتطوير التشخيص بمخبر التشريح المرضي.وتعد هذه المبادرة خطوة جديدة في دعم المستشفيات العموميّة وتحسين جودة التكفل بالمواطن في مختلف الجهات والعمل بخطوات ثابتة للمضيّ قدما في عمليّة إصلاح المنظومة الصحيّة في كامل تراب الجمهوريّة، حسب البلاغ ذاته.