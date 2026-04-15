قافلة طبية للكشف عن الماء الأبيض يوم 19 افريل 2026 بالمركز الوسيط بفوشانة

Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 11:30
      
تنظم الادارة الجهوية للصحة ببن عروس بالتعاون مع جمعية " وان داي وان دريم" ( One Day One Dream) قافلة طبية للكشف عن الماء الأبيض ((cataracte، يوم الأحد 19 أفريل الجاري بالمركز الوسيط بفوشانة من ولاية بن عروس

ويأتي تنظيم هذه المبادرة الانسانية في اطار الاستعداد لليوم الوطني لصحة العيون وهي تظاهرة صحية وطنية تهدف الى توفير خدمات طبية متخصصة لمرضى العيون وتيسير نفاذ الفئات الضعيفة والمحتاجة الى العلاج المجاني


وتهدف هذه القافلة إلى تمكين الفئات محدودة الدخل من النفاذ الى الخدمات الصحية وخاصة العمليات الجراحية ذات الكلفة العالية


وسيؤمن هذه القافلة ثلة من الإطارات الطبية وشبه طبية بكافة أقسام العيون بالمؤسسات الصحية العمومية الموزعة على كامل تراب الجمهورية وبعدد من المصحات الخاصة

وقد دأبت وزارة الصحة بمناسبة اليوم الوطني لصحة العيون على اجراء عمليات الماء الأبيض في العين لفائدة الفئات الهشة بصفة مجانية بالمؤسسات الاستشفائية بكافة ولايات البلاد

يشار، الى أن جمعية " وان داي وان دريم" (One Day One Dream) هي جمعية خيرية تونسية رائدة تأسست بهدف مد جسور العطاء وتوفير فرص الشفاء للفئات الهشة وتعمل تحت اشراف وزارة الصحة
لتحسين ظروف الرعاية الصحية وتجهيز المستشفيات العمومية

وتشمل أنشطة الجمعية توزيع معدات طبية ووقائية وتنظيم قوافل صحية مجانية متعددة الاختصاصات وإجراء عمليات جراحية دقيقة (مثل العيون وغسل الكلى) لدعم الفئات محدودة الدخل
