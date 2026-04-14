إعلان تنظيم الزيارة السنوية لمعبد الغر يبة اليهودي بجربة من 30 أفريل الجاري إلى 6 جوان القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/8/perez-trabelsi-juif-tunisien.jpg>
 بيريز الطرابلسي
أعلنت هيئة تنظيم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة بجزيرة جربة من ولاية مدنين عن تنظيم فعاليات هذه التظاهرة الدينية لهذه السنة من 30 أفريل الجاري إلى غاية 6 ماي المقبل.

وقال رئيس الهيئة بيريز الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنّ "الزيارة مفتوحة للجميع من تونس ومن خارجها في سعي لعودة نسقها العادي تدريجيا"، وفق تعبيره.


وأشار إلى تواصل الاستعدادات على مستوى المعبد، من خلال أشغال الدهن والتنظيف والعناية بالمحيط الخارجي، بهدف استقبال الزوار في أفضل الظروف، مبيّنا أنّ "المعبد يظل مفتوحا طيلة السنة ويستقبل يوميا أعدادا هامة من السياح، حيث بلغ عدد زواره بين شهري جوان وسبتمبر 2025 نحو 120 ألف زائر من التونسيين والأجانب"، على حدّ قوله.


وأضاف أنّ معبد الغريبة تأثر، في مناسبات سابقة، بعدد من الأحداث التي انعكست على نسق زيارته السنوية، غير أنّه يستعيد في كل مرة حركيته، إذ بلغ عدد الزوار خلال موسم 2023 حوالي 7 آلاف زائر.
وثمّن المتحدث جهود مختلف السلط لتأمين أفضل الظروف لإقامة الطقوس الدينية في أحسن الظروف، مجدّدا التأكيد على "أنّ تونس وجزيرة جربة تظلان أرضا للتسامح والتعايش والسلام"، وفق قوله.
