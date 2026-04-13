السد يتوج ببطولة قطر لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا

حسم السد لقب البطولة القطرية لكرة ​القدم للمحترفين للمرة الثالثة تواليا و19 إجمالا قبل جولة واحدة ​على نهاية الموسم بعد خسارة منافسه ‌المباشر الشمال 2-صفر أمام نادي قطر في مباراة ‌مؤجلة اليوم الاثنين.بهذه النتيجة يبتعد الشمال، ‌صاحب المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف السد قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.وجاء هدفا قطر في بداية الشوط ⁠الأول من توقيع أحمد الراوي وجواو بيدرو. ورغم أنه لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد علي سعودي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ​فإنه حافظ على تقدمه ليمنح اللقب للسد.وافتتح الراوي التسجيل بتسديدة قوية مستغلا إخفاق الدفاع في تشتيت كرة ⁠من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنةوضاعف بيدرو تقدم فريقه بعدما استغل كرة لم يتمكن الحارس باباكر سيك من ⁠التحكم فيها بقدميه بعد تمريرة قوية من زميله جايسون سيزون داخل المنطقة.وانزلق الحارس في محاولة السيطرة على الكرة التي انقض عليها بيدرو ليضعها في الشباك الفارغة في الدقيقة 17.وتحسن أداء الشمال مع مرور الوقت وكاد أن يقلص الفارق من تسديدة قوية من خارج المنطقة لكن الحارس علي نادر كان لها بالمرصاد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط ​الأول.وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة لسعودي بعدما رفع قدمه في محاولة تشتيت كرة لكنه اصطدم بوجه ميلاد تيرمانيني قرب منطقة ‌الجزاء.واتخذ الحكم قراره بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ومشاهدة إعادة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.وكاد بغداد بونجاح لاعب الشمال أن يقلص الفارق في الدقيقة 56 عندما تلقى ⁠تمريرة عرضية منخفضة لكن تسديدته علت المرمى بغرابة.وبرد فعل سريع، ‌تصدى علي نادر حارس مرمى قطر لضربة رأس لعبها بونجاح من مسافة قريبة مستغلا كرة ثابتة قبل أن يبعد الدفاع الكرة المرتدة إلى ركلة ركنية بعد 69 دقيقة من عمر المباراة.وبعد أقل من دقيقتين، ارتدت تسديدة نعيم سليتي لاعب الشمال من العارضة.بهذه النتيجة يصل نادي قطر إلى النقطة 35 في المركز الرابع، متساويا مع الريان صاحب المركز الثالث، آخر ‌المراكز المؤهلة للمسابقات القارية، والغرافة خامس الترتيب قبل ⁠الجولة الختامية.ويتجمد رصيد الشمال عند 37 نقطة في المركز الثاني. ويتصدر السد الترتيب برصيد 42 نقطة.وعزز السيلية آماله في البقاء في دوري الأضواء بفوزه 2-1 على مضيفه ‌العربي في مباراة مؤجلة.وحملت ثنائية السيلية توقيع أنور الغازي ويونس بلهندة في بداية الشوط الأول، بينما قلص رودريغو سانشيز الفارق قرب نهاية الشوط الثاني.وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيلية إلى 22 نقطة ⁠في المركز العاشر بفارق نقطتين فقط عن الشحانية متذيل الترتيب قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة. ويتجمد رصيد العربي عند 32 نقطة في المركز السادس.