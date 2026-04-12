من بينها الجسور...إنجاز تفقد معمق لحوالي 850 منشأة فنيّة بمختلف جهات الجمهورية (رئاسة الحكومة)

أفادت رئاسة الحكومة بأنّ وزارة التجهيز والاسكان تعتمد برنامجا دوريا للتفقد الفني للمنشآت الفنية، وخاصة منها الجسور وأنّها أرست منذ سنة 2016 مقاربة منهجية للتفقدات المعمقة وتمكّنت إلى غاية اليوم من إنجاز تفقد معمق لحوالي 850 منشأة بمختلف جهات الجمهورية من جملة حولي 3800 منشأة وذلك لبرمجة أشغال الصيانة أو التدعيم أو إعادة التأهيل ضمن الإعتمادات المرصودة سنويا.وأوضحت رئاسة الحكومة في ردّ على سؤال كتابي للنائبة هالة جاب الله تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، حول وضعية بعض المنشآت العمومية المنجزة أواخر الثمانينات وتدهور البنية التحتية، أن جميع المشاريع الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان يتم إنجازها طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.وأضافت في هذا الصدد، أنّ هذه المتطلبات يتم ضبطها بدقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بكل مشروع، مضيفة أنّ مختلف مراحل الإنجاز تخضع إلى مراقبة فنية مستمرة من قبل المصالح المختصة بالوزارة وذلك للتثبت من مدى مطابقة الأشغال للمواصفات المحددة، سواء أثناء التنفيذ أو عند الاستلام الوقتي والنهائي.وبخصوص المنشآت المنجزة خلال فترات سابقة، لاسيما منذ الثمانينات، فقد أشارت رئاسة الحكومة في ردها إلى أنه من الطبيعي أن تسجل بعض مظاهر التقادم بمرور الزمن نتيجة تأثير العوامل المناخية وتزايد كثافة الحركة المرورية وتطور أوزان العربات فضلا عن الإستعمال المكثف وطول مدة الإستغلال.وفي هذا الإطار، أشارت رئاسة الحكومة إلى أنّ الوزارة تعتمد برنامجا دوريا للتفقد الفني للمنشآت الفنية، وخاصة منها الجسور قصد تقييم حالتها الهيكلية ورصد أي إخلالات محتملة وتحديد طبيعة التدخلات اللازمة في الإبان مضيفة أنّه تم إرساء مقاربة منهجية للتفقدات المعمقة منذ سنة 2016 .وذكرت أنه قد تم إلى حد اليوم إنجاز تفقد معمق لحوالي 850 منشأة بمختلف جهات الجمهورية من جملة حولي 3800 منشأة، لبرمجة أشغال الصيانة أو التدعيم أو إعادة التأهيل ضمن الإعتمادات المرصودة سنويا، وذلك في إطار الحرص على ضمان سلامة مستعملي الطريق وحماية الاستثمارات العمومية.كما أكّدت أنّه وفي إطار دعم مقاربة الصيانة الوقائية وتطوير منظومة التصرف في المنشآت الفنية، شرعت وزارة التجهيز والإسكان منذ شهر ماي 2024 في تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين خطة إدارة صيانة الجسور وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).ويمتد هذا المشروع على ثلاث سنوات، ويهدف إلى إرساء أسس حديثة ومنهجية للتصرف في المنشآت الفنية، كما يشمل هذا المشروع بالخصوص إعداد دليل مرجعي لتفقد الجسور، ووضع دليل فني لأشغال الإصلاح والصيانة، إضافة إلى تطوير منظومة معلوماتية للتصرف في الجسور بما يمكن من متابعة دقيقة ومنظمة لحالة المنشآت وتحديد أولويات التدخل بصفة موضوعية.وبينت رئاسة الحكومة أن هذه الآليات من شأنها أن تدعم القدرات الفنية للمصالح المختصة وتحسن عملية اتخاذ القرار وتساهم في حسن توظيف الموارد المخصصة لصيانة الرصيد الهام من الجسور.