رابطة ابطال اوروبا:مبابي يغيب عن تمارين ريال مدريد قبل 3 أيام من مواجهة بايرن

غاب الفرنسي كيليان مبابي عن التمارين الجماعية لفريقه ريال مدريد الإسباني نتيجة ضربة تلقاها في الوجه أواخر مباراة الجمعة أمام جيرونا (1-1) في البطولة المحلية، وفق ما أعلن النادي الملكي الأحد.ويأتي غياب مبابي عن التمارين قبل ثلاثة أيام من زيارة ريال لملعب "أليانز أرينا" الخاص ببايرن ميونيخ الألماني لخوض إياب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، بعدما خسر النادي الملكي ذهابا على أرضه 1-2.وكتب النادي الإسباني على موقعه "لم يتمكن مبابي الذي خضع لغرز فوق الحاجب الأيمن بعد مباراة جيرونا، من التدرب على أرض الملعب بسبب الآلام التي يعاني منها وكإجراء احترازي".وأنهى المهاجم الفرنسي مباراة جيرونا والجزء العلوي من الحاجب الأيمن ينزف بعد ضربة بالمرفق من المدافع البرازيلي فيتور رييس داخل منطقة الجزاء، اعتبرها الحكم غير متعمدة.وأظهر مبابي، هداف النادي الملكي برصيد 39 هدفا في جميع المسابقات، حجم جرحه أمام 131 مليون متابع له على إنستغرام الأحد من دون أي رسالة أخرى.