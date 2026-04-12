مونديال التايكواندو للاواسط والوسطيات - خروج مبكر للثلاثي غفران الحطاب وسارة السالمي وعبد الرحمان بوذينة منذ الدور 32

Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 14:14
      
توقفت مشاركة الثلاثي التونسي غفران الحطاب وسارة السالمي وعبد الرحمان بوذينة عند الدور 32 ضمن منافسات اليوم الأول لمونديال الأواسط والوسطيات للتايكواندو المقام حاليا بالعاصمة الاوزبكية طشفند.

وخسرت غفران الحطاب في وزن اقل من 59 كلغ امام البرازيلية ايركمان داسيلفا بنتيجة 1-2 بينما انهزمت سارة السالمي في وزن تحت 46 كلغ أمام التايلندية ساوانغسيري فونبا 1-2. اما عبد الرحمان بوذينة، فقد خرج في وزن ما فوق 78 كلغ امام التركي ميزراك يوسف صفر-2.


وتتواصل المشاركة التونسية يوم الاثنين مع كل من ياسين النفزي في وزن أقل من 48 كلغ وياسمين الهوامي في وزن أقل من 55 كلغ ثم يوم الثلاثاء مع إيلاف علية في وزن أقل من 68 كلغ على ان يشهد يوم الأربعاء دخول الثلاثي آدم الحسناوي في وزن أقل من 59 كلغ وأبرار الجوبالي في وزن أقل من 44 كلغ وسيرين بن سالم في وزن أقل من 68 كلغ.


وفي اطار منافسات يوم الخميس، يلعب آدم الدجبي في وزن أقل من 63 كلغ على ان يختتم برنامج الرياضيين التونسيين يوم الجمعة بمشاركة مالك المقراني في وزن أقل من 51 كلغ وياسمين الذوادي في وزن أقل من 52 كلغ وإستبرق ميراوي في وزن أقل من 63 كلغ.
