ورشة عمل حول " تقارب المشاريع المهيكلة من أجل رؤية تنموية مشتركة ..بنزرت 2050 " يومي 15 و16 افريل 2026

تنظم الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين ببنزرت ورشة عمل حول " تقارب المشاريع المهيكلة من أجل رؤية تنموية ترابية مشتركة ...بنزرت 2050 " وذلك يومي 15 و16 أفريل الجاري

وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تشاركية تهدف الى تعزيز التكامل بين المشاريع المهيكلة وتحقيق تنمية ترابية متوازنة في أفق سنة 2050


وتهدف هذه الورشة الى عرض ما تم انجازه من المشاريع الكبرى في الجهة وتقييم مدى التقدم في تحقيق "رؤية بنزرت 2050 " واقتراح خطوات عملية ومشاريع جديدة خاصة في مجال الحوكمة لضمان بلوغ
الاهداف المنشودة


وسينتظم بالتوازي مع أشغال الورشة "هاكاتون" يجمع الطاقات الشبابية المبدعة

وتهدف هذه المبادرة الى تحويل توصيات الورشة الى نماذج بصرية ومحتوى رقمي يساعد أصحاب القرار على تبني هذه الرؤية وتعزيز اشراك الشباب في تخطيط مستقبل الجهة

ويشارك في هذه المبادرة مختلف المتدخلين من مهندسين معماريين ومكونات المجتمع المدني بهدف بلورة رؤية تنموية مندمجة ومستدامة لجهة بنزرت
