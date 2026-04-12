ورشة عمل حول " تقارب المشاريع المهيكلة من أجل رؤية تنموية مشتركة ..بنزرت 2050 " يومي 15 و16 افريل 2026

تنظم الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين ببنزرت ورشة عمل حول " تقارب المشاريع المهيكلة من أجل رؤية تنموية ترابية مشتركة ...بنزرت 2050 " وذلك يومي 15 و16 أفريل الجاريوتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تشاركية تهدف الى تعزيز التكامل بين المشاريع المهيكلة وتحقيق تنمية ترابية متوازنة في أفق سنة 2050وتهدف هذه الورشة الى عرض ما تم انجازه من المشاريع الكبرى في الجهة وتقييم مدى التقدم في تحقيق "رؤية بنزرت 2050 " واقتراح خطوات عملية ومشاريع جديدة خاصة في مجال الحوكمة لضمان بلوغالاهداف المنشودةوسينتظم بالتوازي مع أشغال الورشة "هاكاتون" يجمع الطاقات الشبابية المبدعةوتهدف هذه المبادرة الى تحويل توصيات الورشة الى نماذج بصرية ومحتوى رقمي يساعد أصحاب القرار على تبني هذه الرؤية وتعزيز اشراك الشباب في تخطيط مستقبل الجهةويشارك في هذه المبادرة مختلف المتدخلين من مهندسين معماريين ومكونات المجتمع المدني بهدف بلورة رؤية تنموية مندمجة ومستدامة لجهة بنزرت