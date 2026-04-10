جندوبة: تعهّدات بمعالجة النقائص وتحسين الخدمات لإنجاح الموسم السياحي لصائفة 2026

تعهّد المشاركون في جلسة عمل التأمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية جندوبة، وخصّصت لضبط الاستعدادات لإنجاح الموسم السياحي لصائفة 2026، بمعالجة النقائص والاخلالات القديم منها والمستجد، والعمل على توفير ضمانات إنجاح الموسم السياحي وتحسين الخدمات.وتتعلق الاستعدادات الجارية والمتعهد بها من قبل كافة الهياكـل العمومية ذات العلاقة بالتوقّي من الحرائق والنظافة البيئية، والتأمين الذاتي للوحدات السياحية، والسلامة المرورية، وتأمين التزوّد بالمواد الأساسية، فضلا عن الاستعدادات الأمنية، على أن تقف كل جهة على تنفيذ برامجها واستكمال مشاريعها والإجراءات المستوجبة للمشاريع المبرمجة، وتفعيل لجان وخلايا المراقبة الصحية والبيئية، ومداواة الاحياء والقضاء على بؤر تكاثر للحشرات.ووفق المندوب الجهوي للسياحة، عيسى المرواني، فإن المؤشرات السياحية الحالية والمرتقبة لهذا الموسم مطمئنة وواعدة، مستدلا في ذلك بتجاوز عدد الليالي المقضاة، خلال الثلاثية الاولى من السنة الجارية، عتبة الـ75 الف ليلة، إضافة إلى تسجيل 42 ألف وافد، وإبرام عقود مع عدد من وكالات الأسفار، وتهيئة المدن السياحية بالإنارة، والاستعداد لحملات نظافة واسعة ودائمة، واستكمال المشاريع القائمة قبل انطلاق الموسم على غرار الطريق السياحية المؤدية الى الحصن الجنوي الذي خصصت لتهيئته اعتمادات تناهز 1.5 مليون دينارـ علما أن الأشغال تقدمت بنحو 75 بالمائة، ومن المتوقع أن تكتمل مع مطلع شهر جوان المقبل.من جهته، دعا والي جندوبة، الطيب الدريدي، إلى إيلاء التعهدات المعلنة ما تستحقه، وتنفيذ التدخلات في إبانها، إلى جانب التنسيق بين مختلف الهياكل، مؤكدا أن النظافة من أبرز مقومات الموسم السياحي، والوجه الحقيقي الذي يعزّز مكانة الجهة السياحية والبيئية والثقافية، ويطوّر جاذبيتها واستفادتها من المخزون المتنوع الذي تحتويه والقادر على تحويلها الى قطب سياحي وتنموي مكتمل، وفق تعبيره.