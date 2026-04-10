رابطة ابطال افريقيا :الجيش الملكي يستضيف "نهضة بركان" في نصف النهائي السبت

تنطلق السبت، مباريات الذهاب بالدور نصف النهائي لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، والذي يشهد مواجهة مغربية خالصة تجمع بين الجيش الملكي وضيفه "نهضة بركان"، فيما يلتقي بعد غد الأحد الترجي التونسي مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.ويعكس الدور نصف النهائي مواجهة بين مدرستين كرويتين بارزتين في القارة، إذ تمثل أندية شمال إفريقيا بخبرتها التكتيكية المتجذرة، في مقابلة الأسلوب الذي تعتمده فرق جنوب القارة والقائم على القوة البدنية والتنظيم الحديث.ويلتقي الفريقان المغربيان غدا بالرباط في مواجهة حاسمة، تمنح بطاقة العبور إلى النهائي القاري، بعد أن ضمنت الكرة المغربية وجود أحد ممثليها في المباراة النهائية، للبطولة التي يحصل الفائز باللقب فيها على 6 ملايين دولار، ما يرفع من مستوى التنافس ويزيد من أهمية اللقاء.وكان الفريقان قد تأهلا إلى الأدوار الإقصائية بعد احتلالهما المركز الثاني في مجموعتيهما خلال مرحلة المجموعات، حيث جاء "نهضة بركان"، خلف بيراميدز المصري "حامل اللقب"، فيما حل الجيش الملكي خلف الأهلي المصري.كما أظهر الفريقان أداء قويا في الأدوار الإقصائية، حيث بلغ الجيش الملكي المربع الذهبي بعد تعادله 1-1 ذهابا في الرباط أمام بيراميدز، قبل أن يفوز بـ 2-1 إيابا في القاهرة.وبدوره، عوض "نهضة بركان" تعادله 1-1 على أرضه أمام الهلال السوداني، بالفوز بهدف دون رد في مباراة الإياب ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.ويمتد التنافس بين الجيش الملكي و"نهضة بركان" من الساحة المحلية إلى القارية، حيث يتصدر الجيش ترتيب البطولة المغربية برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، متقدما بفارق أربع نقاط على نهضة بركان "حامل اللقب"، الذي يحتل حاليا المركز الخامس.وفي المواجهة الثانية، يستضيف الترجي التونسي صن داونز الجنوب إفريقي في أقوى المواجهات التي تجمع بين فريقين يتمتعان بخبرة واسعة واستقرار على المستوى القاري في السنوات الأخيرة، ما يمهد لمواجهة متكافئة بملعب رادس في تونس.ويسعى الترجي لبلوغ النهائي العاشر في تاريخه وتعزيز سجله بإحراز اللقب الخامس، بعدما سبق له التتويج باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.وتنحصر المنافسة على اللقب القاري بين أربعة أندية هي: الجيش الملكي ونهضة بركان والترجي وصن داونز، ويسعى كل منها للتتويج بالبطولة التي تمنح بطلها بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029 وكأس القارات للأندية هذا العام.ومن المقرر أن تقام مباراتا الإياب في الدور نصف النهائي يومي 17 و18 أفريل الجاري، على أن تقام مباراتا الذهاب والإياب في النهائي يومي 15 و24 ماي المقبل.