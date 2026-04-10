الاتحاد العربي لألعاب القوى يعلن مشاركة 14 دولة في بطولة الشباب بتونس من 26 الى 30 افريل الجاري

أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى عن تأكيد مشاركة 14 دولة في النسخة الحادية والعشرين من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات المقررة بتونس في الفترة من السادس والعشرين إلى الثلاثين من أفريل الجاري.وأوضح الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي أن الدول التي تم اعتمادها للمشاركة في البطولة هي: تونس، قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، الكويت، السودان، الجزائر، مصر، لبنان، فلسطين، المغرب وليبيا.وأضاف بأن الفرصة سانحة لعدد من الدول التي ترغب في المشاركة شريطة تسلم قوائم الرياضيين قبل الحادي عشر من الشهر الجاري.وأكد الاتحاد العربي أن البطولة تمثل قيمة كبيرة لألعاب القوى العربية ومحطة مهمة للرياضيين والرياضيات للحصول على الأرقام التأهيلية لبطولة العالم للشباب والشابات. كما أنها فرصة للرياضيين المتأهلين للحصول على جاهزية فنية تنافسية قبل بطولة العالم المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية جويلية المقبل.