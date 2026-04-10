شركة " Monomeris " تدرس احداث وحدة للتدوير الكيميائي المتطور للبلاستيك ببنزرت

تدرس شركة مونوموريس الفرنسية احداث وحدة لها مختصة في التدوير الكيميائي المتطور للبلاستيك بولاية بنزرت
وشكل بحث امكانية انتصاب هذه المؤسسة بتونس محور لقاء جمع مسؤوليها بالمدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة، ووفد من الشركة يقوده ممثل الشركة أوليفيه كامب، ذلك بحسب بلاغ صادر عن الوكالة.


ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى بحضور المديرة العامة المساعدة آمال رويس ومديرة مركز التسهيل والتصرف في الامتيازات أنيسة شاهد، في إطار مرحلة الاستكشاف التي تقوم بها الشركة الفرنسية لتوطين تكنولوجياتها المبتكرة في تونس، والمتعلقة بالتحويل الكيميائي للنفايات البلاستيكية المعقدة إلى "مونوميرات" (Monomères).

وتهدف شركة " Monomeris "، وهي شركة ناشئة تأسست سنة 2019، من خلال هذا المشروع الطموح إلى تعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية والأوروبية انطلاقاً من تونس.


وتعتمد تكنولوجيا الشركة على وحدات معالجة مدمجة قادرة على تدوير ما يصل إلى 6000 طن سنوياً من النفايات البلاستيكية التي يصعب معالجتها بالطرق التقليدية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الدائري والانتقال البيئي.

وأكد ممثل الشركة أوليفيه كامب، خلال اللقاء على جاذبية الوجهة التونسية، مشيداً بجودة الكفاءات البشرية والمناخ المحفز على الابتكار، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لتونس كمنصة إقليمية نحو القارة السمراء وأوروبا.

وأضاف قائلاً: " إن دعم المؤسسات التونسية أساسي لتجسيد هذا المشروع، ونحن واثقون من أن تونس توفر البيئة الملائمة لنشر حلولنا التكنولوجية المتقدمة ".

من جانبه، استعرض المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد مختلف آليات المرافقة التي تضعها الوكالة على ذمة المستثمرين، بما في ذلك الأدوات الرقمية والخدمات المتاحة عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل النفاذ إلى المعلومات الاقتصادية.

كما تم تسليط الضوء على الحوافز الجبائية والمالية المخصصة للمشاريع الصناعية، تماشياً مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية في أفق عام 2035، والتي تضع التحول الرقمي والإيكولوجي للمؤسسات في صدارة أولوياتها.

ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة التونسية في استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما في قطاع تدوير النفايات وتثمينها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل متخصصة في الجهات.
