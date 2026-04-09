تونس تحتضن ورشة عمل وطنية لتعزيز قدرات على الكشف المبكر عن الطوارئ الصحية والإبلاغ السريع عنها

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 08:23
      
نظّمت وزارة الصحة، ممثّلة في المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، من 6 إلى 8 أفريل 2026 بتونس، ورشة عمل وطنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تونس، بهدف تعزيز قدرات الفرق الوطنية على الكشف المبكر عن الطوارئ الصحية، والإبلاغ السريع عنها، والاستجابة الفعّالة في الوقت المناسب، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي والحدّ من مخاطر انتشار الأوبئة.

وانتظمت هذه الورشة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وبالشراكة مع تحالف 7-1-7 وهو مبادرة عالمية تهدف إلى الارتقاء بسرعة وفعالية الكشف عن الفاشيات (انتشار الامراض)  والاستجابة لها وعدد من الهياكل الاخرى.


    وشهدت الورشة مشاركة متعددة القطاعات، حيث جمعت خبراء وممثلين عن قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية، إضافة إلى شركاء وطنيين ودوليين، في إطار مقاربة تشاركية ترمي إلى تعزيز التنسيق ودعم الجاهزية الوطنية للتعامل مع الطوارئ الصحية.
وتضمّن البرنامج جلسات تدريبية وتمارين تطبيقية بالاعتماد على بيانات واقعية ومحاكاة، إلى جانب نقاشات جماعية لتحديد التحديات ووضع خطوات عملية لإدماج منهجية "7-1-7" ضمن الأنظمة الوطنية، فضلاً عن دعم إعداد خطة عمل وطنية لتعزيز سرعة الكشف والاستجابة للطوارئ الصحية.

وتُمثّل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الجاهزية الصحية الوطنية وتسريع الاستجابة للطوارئ الصحية، بما يدعم الجهود المشتركة لحماية صحة السكان.
 
 
 
 
