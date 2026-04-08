تطوير العلاقات البرلمانية ومزيد دعمها، محور لقاء رئيس البرلمان بسفير البحرين بتونس

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 19:23
      
تطرق لقاء جمع اليوم الاربعاء في قصر باردو، رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بسفير مملكة البحرين بتونس عبد العزيز محمد عبد العيد، إلى العلاقات البرلمانية وضرورة العمل على مزيد دعمها لخدمة التعاون الثنائي والإسهام في تطويره.

وأشار بودربالة، إلى تكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية التي انبثقت عنها مجموعة الصداقة البرلمانية تونس البحرين، لتعزيز التقارب بين البرلمانيين من البلدين وتوثيق التعاون عبر تبادل التجارب والخبرات وتكثيف اللقاءات المباشرة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.


وأبرز العلاقات التاريخية الممتازة القائمة بين تونس ومملكة البحرين، مؤكدا ما تتّسم به من صفاء وتواصل وتنسيق مستمر على جميع المستويات. وأعرب عن ارتياحه لما تحظى به الجالية التونسية بالبحرين من عناية.


كما أكّد الانسجام في المواقف المشتركة بين البلدين، والتقارب بين الشعبين الشقيقين، داعيا الى توظيف هذه المعطيات الإيجابية في خدمة التعاون الثنائي ومزيد توطيد العلاقات على جميع الأصعدة.

وأشار رئيس البرلمان، إلى التطوّرات والتحولات التي يشهدها العالم اليوم وما تتطلّبه من تضامن عربي واستراتيجية موحّدة ومتكاملة لمواجهة تحديات المستقبل. كما شدّد على أهمية إعادة تقييم العلاقات بين الدول العربية واعتماد رؤية من شأنها تقوية اللحمة بين الشعوب العربية لإثبات وجودها ومجابهة كل ما يهدّد أمنها واستقرارها.

ومن جهته، أعرب سفير مملكة البحرين بتونس، عن الأمل في مزيد تطوير العلاقات البرلمانية بين تونس والبحرين لاسيما على مستوى مجموعات الصداقة، مذكرا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وما تشهده من تواصل وتشاور مستمر على مستويات القيادات والحكومات، ومن تقارب دائم بين الشعبين الشقيقين. وأبرز الحرص المشترك على مزيد تنمية التعان الثنائي في شتى الميادين والفرص المتاحة لذلك.

وحضر اللقاء، النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة فخري عبد الخالق.
