رصد أمراض فطرية تهدّد حقول القمح ووزارة الفلاحة تدعو إلى التدخل العاجل

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّه تمّ رصد مرضي التبقّع السبتوري والتبقّع البرونزي في أغلب حقول القمح، بمستوى إصابة يستوجب التدخّل العاجل قبل انتقالها إلى الأوراق العليا.ويأتي ذلك إثر زيارات ميدانية شملت مختلف مناطق إنتاج الحبوب بالشمال، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الاربعاء.وفي هذا السياق، وحرصا على ضمان حماية متكاملة للمحاصيل، دعت المصالح المختصة بالوزارة منتجي الحبوب إلى استغلال استقرار الظروف المناخية الحالية، والإسراع بإجراء المعالجات الفطرية اللازمة.وأشارت الوزارة إلى أنّ التوقعات الجوية تفيد بإمكانية نزول أمطار مع بداية العشرية الثانية من شهر أفريل، ممّا قد يساهم في تفاقم انتشار الأمراض.كما أوصت باختيار مبيدات فطرية مصادق عليها وذات فاعلية مزدوجة ضدّ التبقّع السبتوري وأمراض الأصداء، و/أو كذلك ضدّ البياض الدقيقي عند تسجيل أعراضه، وذلك لتفادي وصول الإصابة إلى مستوى السنبلة.وأكدت الوزارة، في ذات الإطار، أهمية استخدام بخّاخات مخصّصة للمداواة الفطرية، مع ضرورة ضبط وتعديل آلات الرش لضمان نجاعة عملية المداواة.