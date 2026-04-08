ياسمين الحمامات تحتضن الدورة 22 للمعرض الدولي للإنتاج الحيواني وتربية الماشية من 28 أفريل إلى 1 ماي

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 17:22
      
تحتضن مدينة ياسمين الحمامات، وتحديداً مركز المعارض "المدينة"، فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمعرض الدولي للإنتاج الحيواني وتربية الماشية "باميد إكسبو 2026"وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 أفريل إلى 1 ماي 2026.



وبحسب المنظمين ينتظر ان تشهد هذه الدورة من المعرض الذي يعد موعدا بارزا في تونس وشمال افريقيا مخصص لقطاع تربية الماشية والصناعات المرتبطة، مشاركة واسعة من المهنيين والمبتكرين في القطاع الفلاحي.

ويعد المعرض بمثابة ملتقىً دوليً يجمع بين المربين والمنتجين وخبراء التغذية الحيوانية والطب البيطري، بالإضافة إلى مزودي التجهيزات والتقنيات الحديثة. ويهدف هذا الصالون إلى تسليط الضوء على آخر الابتكارات في مجال تحسين السلالات وتطوير الإنتاجية ورقمنة المسالك الفلاحية.


وتتضمن هذه الدورة برنامجاً متنوعاً يشمل لقاءات مهنية ثنائية تجمع الفاعلين التونسيين بنظرائهم من دول أجنبية، مما يعزز فرص التصدير وجذب الاستثمارات في قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان.

كما سيتم تخصيص فضاءات لعرض الحلول الذكية التي تهدف إلى مجابهة التحديات المناخية وتأثيرها على توفر الأعلاف.

وتأتي دورة 2026 في سياق وطني يتسم بالسعي نحو تحقيق السيادة الغذائية وتطوير منظومات الإنتاج الحيواني. ومن المتوقع أن يشهد المعرض توقيع اتفاقيات شراكة بين مؤسسات ناشئة (Start-ups) تنشط في التكنولوجيا الفلاحية وبين كبار المنتجين، لدعم التحول الرقمي في الضيعات الكبرى والمتوسطة.
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
