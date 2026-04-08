المنتخب التونسي لكرة اليد كبريات في تربص تحضيري بجزيرة جربة واختبار ودي أمام نظيره البرازيلي يوم السبت القادم

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 15:40
      
انطلق امس الثلاثاء بالقاعة الرياضية بجربة حومة السوق المنتخب التونسي للكبريات لكرة اليد في تربص تحضيري مشترك مع نظيره البرازيلي.
وسيخوض المنتخبان مباراة ودية يوم السبت على الساعة الخامسة مساء بالقاعة الرياضية بجربة حومة السوق.
ويقام هذا التربص بتنظيم من نادي سبورتينغ جربة وستتخله جولة سياحية ثقافية بكامل ارجاء الجزيرة ما يجعل من هذه التظاهرة حدثا رياضيا وسياحيا وثقافيا وفق أمين مال نادي سبورتينغ جربة عادل عبد النبي.

واضاف ان استضافة المنتخبين التونسي والبرازيلي سبقه اعداد من كل الاطراف محليا وجهويا من خلال اعداد القاعة وتهيئتها لتلبس حلة جديدة.
واعتبر رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي ان هذا التربص بجزيرة جربة ياتي في اطار توجه المكتب الجامعي الى التنقل الى الجهات للتعريف بالمنتخب واعطاء الفرصة لمتابعة تربصاته مضيفا اهمية المقابلة الودية أمام المنتخب البرازيلي الذي يعد من بين أفضل خمسة منتخبات في العالم في حدث كبير من شانه ان يساهم في التوظيف الامثل للترويج للسياحة وللسياحة الرياضية ولجزيرة جربة كوجهة مميزة.
وذكر ان المنتخب الوطني حقق مشاركة ناجحة في بطولة العالم الأخيرة سنة 2025 بترشحه إلى الدور الرئيسي لاول مرة وهو الآن بصدد التحضير للنسخة السابعة والعشرين لكاس أمم افريقيا المقررة بتونس من 2 الى 12 ديسمبر القادم بإجراء سلسلة من التربصات لرفع درجة جاهزيته.

وأعرب عن الاعتقاد أن كأس أمم إفريقيا القادمة لن تكون سهلة غير أن المنتخب الوطني عازم على الدفاع على حظوظه أمام جماهيره بعد 20 سنة من اخر نسخة قارية استضافتها تونس.
وياتي هذا التربص في اطار فترة التوقف الدولي في مواجهة المنتخب البرازيلي المعزز تقريبا بكامل عناصره وفق احمد بن محمود المدرب الوطني المساعد للمنتخب التونسي لكرة اليد.
واشار الى ان هذا التربص المشترك من شانه ان يحقق الاضافة واثراء التجربة والخبرة للاعبات المنتخب ومنح فرصة للاحتكاك مع منافس سجل وجوده في النسخ الثلاث الاخيرة لبطولة العالم من سنة 2021 الى 2025 بحلوله تواليا سادسا وتاسعا ثم سادسا مجددا متوجها بالشكر الى اهالي جربة ونادي سبورتينغ جربة على توفير كل الظروف لانجاحه.
وذكر بن محمود ان 17 لاعبة من المنتخب التونسي يشاركن في هذا التربص مشيرا الى انه بعد انهاء هذا التجمع ستلتحق اللاعبات بفرقها بالخارج على ان تنطلق بداية من شهر جوان التحضيرات بمشاركة اللاعبات المحليات اللاتي ينشطن في البطولة التونسية استعدادا للالعاب المتوسطية بايطاليا المبرمجة في شهر اوت المقبل قبل التحول الى تركيا لاجراء مقابلة ودية أمام المنتخب التركي وتنظيم دورة دولية ودية في الاسبوع الدولي في اكتوبر.
