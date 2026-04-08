Babnet   Latest update 15:23 Tunis

يوم إعلامي بسفارة تونس بمدريد حول الاجراءات الاسبانية الاستثنائية لتسوية إقامة المهاجرين غير النظاميين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d65ed27437a7.80336355_ifqgnomkejphl.jpg>
Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 14:53
      
نظمت سفارة الجمهورية التونسية بمدريد، مؤخرا، يوما إعلاميا حول الاجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة الاسبانية لتسوية إقامة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين باسبانيا ، وذلك وفق بلاغ نشرته السفارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الاربعاء.

وتمكن المشاركون ، وفق بلاغ السفارة ، من الاطلاع بصفة دقيقة على تفاصيل برنامج التسوية الاستثنائية وشروطها وآجالها من خلال العرض الذي قدمه المحامي المختص في قانون الهجرة باسبانيا "رينان جافينو زمبرانو"

وقد شهد اللقاء مشاركة أبناء الجالية التونسية المقيمة باسبانيا حضوريا وعن بعد عبر تقنية الفيديو.
 
كما تم بالمناسبة، فضلا عن الاطلاع على إجراءات التسوية الاستثنائية والتفاعل مع المحامي المختص، الاصغاء إلى مشاغل أبناء الجالية والإجابة على تساؤلاتهم والانصات إلى تطلعاتهم بخصوص الخدمات القنصلية.

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327085

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-11
26°-12
28°-14
29°-15
23°-16
  • Avoirs en devises 24186,4
  • (07/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39199 DT
  • (07/04)
  • 1 $ = 2,92813 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>