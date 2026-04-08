يوم إعلامي بسفارة تونس بمدريد حول الاجراءات الاسبانية الاستثنائية لتسوية إقامة المهاجرين غير النظاميين

نظمت سفارة الجمهورية التونسية بمدريد، مؤخرا، يوما إعلاميا حول الاجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة الاسبانية لتسوية إقامة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين باسبانيا ، وذلك وفق بلاغ نشرته السفارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الاربعاء.وتمكن المشاركون ، وفق بلاغ السفارة ، من الاطلاع بصفة دقيقة على تفاصيل برنامج التسوية الاستثنائية وشروطها وآجالها من خلال العرض الذي قدمه المحامي المختص في قانون الهجرة باسبانيا "رينان جافينو زمبرانو"وقد شهد اللقاء مشاركة أبناء الجالية التونسية المقيمة باسبانيا حضوريا وعن بعد عبر تقنية الفيديو.كما تم بالمناسبة، فضلا عن الاطلاع على إجراءات التسوية الاستثنائية والتفاعل مع المحامي المختص، الاصغاء إلى مشاغل أبناء الجالية والإجابة على تساؤلاتهم والانصات إلى تطلعاتهم بخصوص الخدمات القنصلية.