ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر

في عملية أمنية نوعية تندرج ضمن الحرب على ترويج المخدرات، تمكن أعوان فرقة الأبحاث العدلية بحي التضامن من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة كانت تستعد لترويج كميات ضخمة من الأقراص المخدرة في صفوف الشباب والتلاميذ بالوسط المدرسيوكان منطلق الابحاث بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث رصدت الوحدات الأمنية تحركات مشبوهة لشخصين كانا يخططان لضخ كمية كبيرة من المواد المخدرة في المنطقة. وبنصب كمين محكم اتسم بالسرعة والمباغتة، تمت محاصرتهما والقبض عليهما متلبسين.وأسفرت العملية عن حجز كمية هائلة من الأقراص المخدرة، تمثلت في4000 قرص مخدر من نوع "ليريكا" (Lyrica) المعروف بخطورته العالية ومبالغ مالية متأتية من عائدات الترويج (في انتظار استكمال الجرد).باستشارة النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بالمتهمين على ذمة التحقيق. ولا تزال الأبحاث جارية على قدم وساق للكشف عن بقية أطراف الشبكة، وتحديد مصدر هذه الكميات الكبيرة، ومسالك تهريبها وتوزيعها.وتكشف هذه العملية مرة أخرى على يقظة أعوان الحرس الوطني بحي التضامن، وضربهم بيد من حديد على أوكار الترويج لحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة الفتاكة.