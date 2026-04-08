مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026

أكد نوفل بالحاج رحومة مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة أنّ استئناف أشغال تهيئة الملعب الاولمبي بالمنزه ستنطلق موفى سنة 2026.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء، أنّه تمّ بشكل رسمي اطلاق طلب العروض لاختيار الشركة المكلفة بالانجاز التي ستكون في اطار شراكة صينية، مرجحا أن تنطلق الأشغال في الثلاثي الأخير من العام الجاري.


ومن جهة اخرى، أفاد نوفل بالحاج رحومة بأنّه من المنتظر ان يتم الشروع في عملية تركيز الكراسي بالملعب الأولمبي بسوسة خلال الاشهر القادمة في حين تم توفير الاعتمادات اللازمة لتركيز الكراسي والانارة لملعبي مصطفى بن جنات بالمنستير والطيب المهيري بصفاقس مؤكدا الحرص على تأهيل مختلف هذه الملاعب حتى تكون جاهزة لاحتضان المقابلات القارية، وفق تعبيره.


وذكرأنّ وزارة الشباب والرياضة تسعى جاهدة الى سرعة تنفيذ جميع المشاريع الرياضية ذات الصبغة الوطنية من ملاعب وقاعات بمختلف أنحاء الجمهورية.
