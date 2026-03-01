Babnet   Latest update 21:28 Tunis

مانشستر يونايتد ينتفض أمام كريستال بالاس ويتقدم إلى المركز الثالث

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a49fd14a8fb1.57215518_gimnqjelhkopf.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 21:28
      
حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

ورفع يونايتد رصيده إلى 51 نقطة من 28 مباراة، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم للمباراة السابعة توالياً منذ تعيين المدرب المؤقت مايكل كاريك في منتصف جانفي الماضي، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.


بداية صادمة ورد سريع

فاجأ كريستال بالاس أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد أربع دقائق، حين تفوق ماكسينس لاكروا على ليني يورو وسجل برأسية قوية إثر ركلة ركنية، ليكون أسرع هدف يستقبله يونايتد هذا الموسم.


وتحسن أداء يونايتد في الشوط الثاني، حيث أدرك القائد برونو فرنانديز التعادل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، بعد عرقلة لاكروا لماتيوس كونيا، وهي اللقطة التي أسفرت أيضاً عن طرد مدافع بالاس.

وبعد ثماني دقائق، أكمل بنيامين شيشكو الانتفاضة، محولاً برأسه ركلة حرة نفذها فرنانديز إلى هدف الفوز، ليمنح فريقه ثلاث نقاط عززت موقعه ضمن كوكبة المقدمة.
