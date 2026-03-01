Babnet   Latest update 21:28 Tunis

توتنهام يسقط أمام فولهام ويقترب من منطقة الهبوط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a49ebd12c4b7.13822731_oflhkjgpimneq.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 21:15
      
تلقى توتنهام هوتسبير هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر خارج أرضه أمام فولهام بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في ديربي لندني زاد من تعقيد وضعيته في جدول الترتيب.

وبات توتنهام يبتعد بأربع نقاط فقط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الثامن عشر، ليغادر ملعب كرافن كوتيدج تحت ضغط متزايد في صراع البقاء، وذلك بعد أسبوع من خسارته الثقيلة 4-1 على أرضه أمام المتصدر أرسنال.


هدفان لفولهام ورد متأخر

افتتح هاري ويلسون التسجيل لفولهام في الدقيقة السابعة، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد للتثبت من وجود خطأ محتمل على رادو دراغوسين.


وأضاف أليكس أيوبي الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعدما ارتطمت الكرة بالقائم الأيسر قبل أن تخدع الحارس وتستقر في الشباك.

وقلص البرازيلي ريتشارليسون الفارق في الدقيقة 66 برأسية، بعد ثماني دقائق من دخوله بديلاً، ليمنح المباراة بعض الإثارة في دقائقها الأخيرة.

وكاد فولهام يعمّق الفارق، غير أن الحارس غولييلمو فيكاريو تصدى لعدة محاولات خطيرة، محافظاً على آمال فريقه حتى صافرة النهاية، دون أن ينجح توتنهام في إدراك التعادل.
