الشركة الوطنية للنقل بين المدن: سفرات جديدة مباشرة بين تونس وجربة عبر الطريق السيارة
تشرع الشركة الوطنية للنقل بين المدن ابتداءً من يوم الاثنين 2 مارس 2026 في استغلال سفرات جديدة مباشرة على خط تونس – جربة عبر الطريق السيارة.
وتهم هذه السفرات خط تونس – جربة ميدون مروراً بـقابس ومدنين والماي.
توقيت السفرات* سفرة الذهاب:
من محطة باب عليوة بتونس في اتجاه جربة (ميدون) على الساعة 22:00 ليلاً.
* سفرة الإياب:
من جربة (ميدون) في اتجاه تونس على الساعة 22:00 ليلاً.
وتندرج هذه الإضافة في إطار تعزيز الربط بين العاصمة والجنوب الشرقي، خاصة مع تزايد الطلب على التنقل نحو جزيرة جربة.
