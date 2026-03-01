الشركة الوطنية للنقل بين المدن: سفرات جديدة مباشرة بين تونس وجربة عبر الطريق السيارة

توقيت السفرات



تشرع الشركة الوطنية للنقل بين المدن ابتداءً من يوم الاثنينفي استغلال سفرات جديدة مباشرة على خطعبر الطريق السيارة.وتهم هذه السفرات خطمروراً بـقابس ومدنين والماي.من محطة باب عليوة بتونس في اتجاه جربة (ميدون) على الساعةمن جربة (ميدون) في اتجاه تونس على الساعةوتندرج هذه الإضافة في إطار تعزيز الربط بين العاصمة والجنوب الشرقي، خاصة مع تزايد الطلب على التنقل نحو جزيرة جربة.