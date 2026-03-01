القوات السعودية تعترض صواريخ استهدفت مطاراً وقاعدة عسكرية

أفادت وكالة وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصادر، بأن القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية اعترضت عدة صواريخ كانت متجهة نحو أحد مطارات المملكة وقاعدة عسكرية.ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن موقع المطار أو القاعدة المستهدفة، أو عدد الصواريخ التي تم اعتراضها، كما لم تُعلن حصيلة أضرار محتملة.ويأتي هذا التطور في سياق توترات عسكرية متصاعدة تشهدها المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات واستهداف منشآت حيوية.