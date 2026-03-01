Babnet   Latest update 16:20 Tunis

الديوان الوطني للحماية المدنية يجدد التزامه بمواصلة تطوير قدراته العملياتية واللوجستية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69722fbc1c8a27.22018980_lgfkhjqopneim.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026
      
جدد الديوان الوطني للحماية المدنية، في بلاغ أصدره اليوم الأحد، التزامه بمواصلة تطوير قدراته العملياتية واللوجستية، والارتقاء بمستوى التكوين والتأهيل، بما يضمن نجاعة التدخل وسرعة الاستجابة في مختلف الحالات الطارئة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، الموافق لغرة مارس من كل سنة.

وبين الديوان الوطني، أن الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية هذه السنة تحت شعار "إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام"، يجسّد توجها استراتيجيا يقوم على دعم الجاهزية، وتطوير آليات الاستباق، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة، للحدّ من تداعيات الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات.


كما أكد بالمناسبة، أهمية تعزيز منظومة الوقاية والتصرف في المخاطر، خاصة في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية المتسارعة، مثمنا ما يبذله الإطارات والأعوان من جهود متواصلة في أداء مهامهم الوطنية والإنسانية.
