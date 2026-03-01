أربع سهرات فنية تؤثث الدورة الثانية لتظاهرة "ليالي العمران الاعلى الرمضانية" من 06 الى 09 ما رس 2026

تنظم، معتمدية العمران الاعلى، باشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، الدورة الثانية لتظاهرة "ليالي العمران الاعلى الرمضانية"، وذلك من 06 الى 09 مارس 2026.وسيكون لعشاق السهر موعد مع أربعة عروض فنية متنوعة تراوح بين الموسيقى الطربية والصوفية والمسرح وتستهدف جميع الفئات العمرية.وسيؤثث سهرة الافتتاح، يوم الجمعة 06 مارس عرض موسيقي للفنانة، نهى رحيم، على أن تختتم التظاهرة بعرض مسرحي موجه للاطفال بعنوان "حكايات رسام".أما عشاق الحضرة فيسهرون، يوم السبت 07 مارس، مع عرض "الحضرة العربي"، وذلك بدعم من بلدية تونس.كما تمت برمجة عرض "الليل زاهي" للفنان، نور الدين الباجي، في سهرة الاحد 08 مارس الجاري.وتقام كل السهرات بفضاء، دار الشباب حي ابن خلدون، على الساعة العاشرة ليلا.