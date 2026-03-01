المهدية: عدد من جمعيات ومنظّمات المجتمع المدني توقّع ميثاق "المهدية نظيفة" لسنة 2026

وقّع عدد من جمعيات ومنظّمات المجتمع المدني بالمهدية، يوم السبت، بمتحف دار البحار بمدينة المهديّة، على ميثاق "المهدية نظيفة" لسنة 2026، وهوالتزام معنوي وأخلاقي لتجميع الجهود، وتنفيذ الأنشطة المبرمجة للعام الجاري، وفق رئيس جمعية "المهدية ذاكرة المتوسط" ياسين صفر.وأوضح صفر، في تصريح لـوكالة "وات"، أن الهدف الرئيسي من هذا الميثاق يتمثّل في دعم مجهودات الدولة والسلط الجهوية والمحلية في مجال النظافة والعناية بالبيئة، وخاصّة الجهود المبذولة للحدّ من النفيات البلاستيكية في السواحل البحرية.وتشمل الأنشطة المبرمجة لعام 2026 زيارات تحسيسية وتوعوية تستهدف المدارس والمحلات التجارية والمقاهي، ووضع استراتيجية لنظافة وجمالية المهدية المدينة، فضلا عن تنظيم يوم تنظيف وتجميل لمحيط الجامع الكبير، ويوم دون سيارات، ومسابقة لأجمل نهج، ومحاضرة حول مخاطر النفايات البلاستيكية.كما تنفذ الجمعيات والمنظمات الموقّعة على الميثاق حملات تحسيسية بالسوق الأسبوعية، إلى جانب حملات ليلية بالمدينة العتيقة، وبالمهرجانات، مع تنظيف الشاطئ.وكانت جمعية المهدية "ذاكرة المتوسط" قد بادرت يوم 04 ماي 2025، بإطلاق مشروع إقليمي أطلقت عليه اسم "المهدية نظيفة" يهدف بالخصوص إلى حماية الشريط الساحلي من النفايات البلاستيكية، وشارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني وباحثون ووسائل إعلام وعدد كبير من المتطوعين، وتم الانطلاق في إطاره في تنفيذ مجموعة من الأنشطة موجّهة للبحارة والتلاميذ والمصطافين.