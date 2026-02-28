النقاش حول مقترح إحداث مقر للوحدة الاجتماعية بدائرتي الزهور والسيجومي

تقدم المشاركون في الاجتماع المنعقد مساء يوم امس ببلدية تونس،بمقترح يتعلق باحداث مقر للوحدة الاجتماعية بدائرتي الزهور والسيجوميويهدف هذا المشروع ، وفق بلاغ لبلدية تونس نشرته الجمعة ، على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، الى تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان ويساهم في تقريب الإدارة من المواطن.وتم التركيز خلال هذا الاجتماع الذي انتظم بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس ، و بحضور نائبة الشعب عن دائرتي الزهور والسيجومي و أعضاء المجلس المحلي بدائرة السيجومي و متصرف الدائرة إلى جانب عدد من إطارات ومصالح البلدية المعنية ، على بحث وإيجاد حلول عملية وسريعة لعديد الإشكاليات التي تواجه سكان المنطقة في عديد المجالاتوتتمثل ابرز الإشكاليات التي تواجه سكان دائرتي الزهور والسيجومي ، في التنوير العمومي و تهيئة الطرقات وصيانتها و النظافة ورفع الفضلات و غيرها من الجوانب التي تمس جودة الحياة لمتساكنيهاكما تم تخصيص جانب من النقاش للوضع بالسوق البلدي بحي هلال حيث تم الاتفاق على إبقاء معينات الكراء القديمة دون أي تعديلات أو تغييرات ، وذلك حرصاً على الحفاظ على حقوق المتسوغين والتجار .وعبر المشاركون في هذا الاجتماع ، عن التزامهم القوي ، وإرادتهم المشتركة لرفع التحدي وتحسين مستوى الخدمات البلدية بالمنطقة من خلال تعزيز التنسيق والعمل الميداني الجاد والمستمر.