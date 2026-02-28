رئيس الجمهورية يستقبل وزير الثقافة الموريتاني المبعوث الخاص للرئيس الغزواني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس الجمعة، بقصر قرطاج، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، الذي حلّ بتونس مبعوثا خاصا محمّلا برسالة خطّية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.وتمّ خلال هذا اللّقاء التطرّق إلى التطوّرات السّريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم اليوم، حيث أكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة أن تتوحّد المواقف لمواجهة شتّى أنواع التحدّيات، والعمل على الاسهام في صناعة التاريخ الجديد الذي هو بصدد التشكّل، نظرا لتوفّر البلدين على القدرات والثّروات والكفاءات الضرورية، وخاصة ما يربط البلدين من أواصر أخويّة، وما يجمعهما من إرادة واحدة، تخوّل لهما تحقيق هذه الآمال وتذليل كل أنواع الصّعاب، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية بعيد منتصف ليل الجمعة إلى الّسبت.وتمّ في مستهلّ اللقاء التطرّق إلى العلاقات الأخوية العريقة المتميزة التي تربط البلدين، وتوقّف رئيس الدّولة عند العلاقات بين الجمهوريّة التونسيّة والجمهوريّة الإسلامية الموريتانيّة إثر استقلالها، حيث كانت تونس أوّل دولة اعترفت بها وساندتها في كل المحافل الدوليّة فضلا عن استقبالها طلبة مورتانيين آثروا الدراسة بالجامعات التونسية، كما أن عديد التونسيّين اختاروا اليوم مواصلة دراستهم في موريتانيا، ما يسّر مزيد التقارب بين الشعبين الشقيقين لا في المجال الثّقافي والعلمي، فحسب ولكن أيضا في المجال الإقتصادي.وصرّح وزير الثقافة الموريتاني، عقب اللقاء، حسب مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، قائلا " نالني شرف الاستقبال من قبل فخامة الرئيس قيس سعيد محمّلا برسالة خطية من شقيقه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني،" مضيفا أن مضامين هذه الرسالة ركّزت أساسا على تمنياته برمضان كريم والتقدير للدور الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية في إطار النهوض بتونس وفي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .وأردف أن الرئيس سعيد حمّله "تحياته وصادق امتنانه وعرفانه بالجميل للرئيس الموريتاني"، خلال اللقاء الذي كان حسب قوله، فرصة لإبلاغه تحيات الرئيس الموريتاني ولاستعراض حجم العلاقات المتجذرة والأصيلة بين البلدين الشقيقين التي تنفتح أمامها الآن آفاق واسعة ومداءات أرحب في مجال تنويع وتوسيع آفاق هذا التعاون معبّرا عن الأمل في أن تشكّل هذه الرسالة التي حملها اليوم عتبة جديدة من عتبات تطوير وتنويع آفاق التعاون المشترك بين البلدين .وعبّر عن يقينه أن هذه العتبة الجديدة ستؤسس على ماض كبير من العلاقات بين البلدين وستشكل تطويرا للعلاقات المشتركة تجسيدا لإرادة قائدي البلدين في تحقيق المزيد من التعاون والاستجابة المقدرة لتطلعات شعبي البلدين نحو المزيد من التكامل والتبادل ، مجدّدا شكره للرئيس سعيد على حفاوة الاستقبال وعلى الرسائل التي حمّله إياها لرئيس الجمهورية الموريتانية لما عكسته، حسب قوله، من صادق الإرادة في تطوير هذه العلاقات ومن عظيم الامتنان للخطوات التي تم قطعها والدفع نحو تعزيز هذا التبادل والتعاون وتعضيده بالثوابت الاقتصادية تكريسا للرافعة الثقافية الموجودة والتاريخية وتنويع آفاق التبادل البيني.وذكّر بأن العلاقات بين البلدين تستند على ماض أصيل وعلى رصيد غني من التنوع والتجذر يعود إلى أكثر من12 قرنا سواء مع رحلات الرحالة القرطاجني، سواء مع المواكبة المقدّرة لتونس لكل المحطّات والاستحقاقات الوطنية في موريتانيا سواء في دعم الدولة الوطنية اعترافا وموارد ومصادر.