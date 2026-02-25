Babnet   Latest update 22:09 Tunis

مجلس وزاري مضيق يوصي بالتسريع في إنجاز مشاريع استراتيجية كبرى في مخطط التنمية 2026- 2030

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699f546a8f7c55.06555190_qnihjlpgkmfeo.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 21:01
      
خُصّص مجلس وزاري مضيق عقد الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة لمتابعة تقدّم عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيتم برمجتها في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030، حسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.

وأبرزت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزّنزري لدى اشرافها على المجلس الوزاري، أهمية تسريع نسق استكمال كلّ المراحل الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في آجالها بما يضمن دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود طبقا لسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.


وتمّ في هذا الاطار تقديم عرض مفصّل حول تقدم 4 مشاريع والحلول المقترحة لتجاوز كل الصعوبات التي تعترضها حتى يتم استكمالها في الآجال المحددة لها.


وتتمثل هذه المشاريع في مشروع القطار فائق السرعة (TGV) وإنجاز الممرّ الحديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها، ومشروع ربط مطار تونس قرطاج الدولي بتونس العاصمة عبر النقل الحديدي، ومشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي ومشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات الاقتصادية واللّوجستية بالنفيضة.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة لمنظومة المطارات في تونس تأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية وتحدد الأدوار المستقبلية لمختلف المطارات وتؤسس لتكامل بينها على أنّ تكون الرقمنة هي الركيزة الأساسية التي تربط بينها بما يضمن انسجام الاستثمارات مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل وتدعم السياحة وتعزز صورة تونس كمحور إقليمي للنقل الجوي.

وأوصى المجلس الوزاري بالتسريع في إنجاز كلّ هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز أقساط وظيفية من المشروع بصفة تدريجية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والتشغيلية الفورية للمرافق المنجزة.
